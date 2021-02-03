كأس ألمانيا: لايبزيغ وفولفسبورغ يلحقان بركب المتأهلين الى ربع النهائي

جون ماكدوغال ا ف ب/ا ف ب

مهاجم لايبزيغ الدولي الدنماركي يوسف بولسن يحتفل بثنائيته في مرمى بوخوم (4-صفر) في ثمن نهائي مسابقة كأس ألمانيا في الثالث من شباط/فبراير 2021.

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برلين (أ ف ب)

لحق لايبزيغ وفولفسبورغ بركب المتأهلين الى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، عندما أكرم الأول وفادة ضيفه بوخوم من الدرجة الثانية برباعية نظيفة، وتغلب الثاني بصعوبة على ضيفه شالكه 1-صفر الاربعاء في ثمن النهائي.

في المباراة الاولى، حسم لايبزيغ، ثاني البوندسليغا، تأهله في الشوط الاول بهدفي المالي أمادو حيدارا (10) وقائده النمسوي مارسيل سابيتسر (45+1 من ركلة جزاء)، قبل أن يضيف الدنماركي يوسف بولسن ثنائية في الشوط الثاني (66 و76).

وفي الثانية، سجل الهولندي فوت فيخورست الهدف الوحيد في الدقيقة 40.

ولحق لايبزيغ وفولفسبورغ بفرق بوروسيا دورتموند وفيردر بريمن وروت-فايس ايسين من الدرجة الرابعة وهولشتاين كيل من الدرجة الثانية والتي حجزت بطاقتها الثلاثاء.

وفجر روت-فايس ايسن مفاجأة مدوية عندما أقصى باير ليفركوزن خامس البوندسليغا (2-1 بعد التمديد)، فيما واصل هولشتيان كيل الذي كان جرد بايرن ميونيخ من اللقب في 13 من كانون الثاني/يناير الماضي، مغامرته في المسابقة بفوزه على دارمشتادت 98 من الدرجة الثانية (7-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي 1-1).

وتغلب بوروسيا دورتموندعلى بادربورن من الدرجة الثانية 3-2، وفيردر برين على غرويتر فورث من الدرجة الثانية 2-صفر).

ويلعب لاحقا شتوتغارت مع بوروسيا مونشنغلادباخ، ويان ريغنسبورغ من الدرجة الثانية مع كولن.

© 2021 AFP