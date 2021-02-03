كأس جيبسلاند: تأهل صعب لأوساكا وسهل لهاليب إلى ربع النهائي

وليام وست ا ف ب

اليابانية ناومي اوساكا تتصدى لكرة لمنافستها البريطانية كاتي بولتر في دورة كأس جيبسلاند الاسترالية في ملبورن. 3 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا صاحبة ثلاثة ألقاب كبيرة ضمن بطولات الغراند سلام بصعوبة إلى الدور ربع النهائي من كأس جيبسلاند الأسترالية في كرة المضرب، عندما قلبت تخلفها بمجموعة أمام البريطانية المغمورة كاري بولتر إلى فوز 3-6 و6-3 و6-1 الثلاثاء في ملبورن.

وقالت أوساكا التي تلتقي في الدور التالي مع الرومانية إيرينا-كاميليا بيغو "اليوم كان شاقاً بالنسبة لي. شعرت بأني أخوض تجربة جديدة هنا مجدداً بعد غياب لفترة طويلة".

وأضافت المصنفة ثانية في البطولة "أعتقد أن منافستي لعبت بشكل جيد، وبالتالي كان يتعين علي رفع مستواي"، مشيرة إلى أنها كانت "أكثر هدوءاً بعد خسارتي المجموعة الأولى وقررت أن العب بطريقة جيدة".

وكانت بولتر المصنفة 371 على مستوى العالم حققت المفاجأة باخراجها الاميركية الشابة كوكو غاوف في الدور السابق، ونجحت في استغلال أخطاء أوساكا في المجموعة الاولى لتحسمها في مدى 39 دقيقة.

بيد ان اوساكا استجمعت قواها بعد ذلك ووجدت ايقاعها ونجحت في حسم المجموعتين الثانية والثالثة بسهولة.

وكانت أوساكا خاضت اول مباراة رسمية لها في الدور السابق ضد الفرنسية اليزي كورنيه، وتحديدا منذ تتويجها بطلة لفلاشينغ ميدوز الأميركية في أيلول/سبتمبر الماضي.

في المقابل، لم تجد الرومانية سيمونا هاليب المصنفة أولى أي صعوبة في تخطي البريطانية الأخرى لورا سيغموند بالفوز عليها 6-2 و6-4.

وقالت هاليب التي تغلبت في الدور السابق على اناستازيا بوتابوفا "أنا سعيدة حقاً للمستوى الذي قدمت خلال المباراتين، وبالتالي فالعودة أمر جيد".

وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة على اللاتفية يلينا اوستابنكو بطلة رولان غاروس الفرنسية سابقا 6-7 (4-7) و6-3 و6-2.

وفي دورة يارا فاليه المقامة في ملبورن أيضاً، تغلبت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى على التشيكية ماري بوزكوفا 6-صفر و4-6 و6-3.

وقالت بارتي "في منتصف المباراة افتقدت إلى التنفيذ لكني سعيدة في حسم الأمور في النهاية".

وتسعى بارتي إلى أن تصبح أول أسترالية تحرز لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى والتي تنطلق الأسبوع المقبل منذ 43 عاماً في فئة الفردي.

وكادت الاميركية صوفيا هينان بطلة استراليا المفتوحة العام الماضي في طريقها الى الخروج المبكر عندما خسرت المجموعة الاولى 5-7 وتخلفت 1-4 في الثانية، لكنها استعادت توازنها لتخرج فائزة بالمجموعتين الثانية والثالثة 7-5 و6-2.

وقالت كينان "كنت سعيدة بالطريقة التي نجحت في تغيير مجرى الامور في المجموعة الثانية لصالحي عندما وجدت ايقاعي".

© 2021 AFP