كأس رابطة المحترفين: زفيريف يفتتح موسمه بفوز صعب على شابوفالوف

بول كروك ا ف ب

الالماني الكسندر زفيريف بعد فوزه على الكندي دينيس شابوفالوف خلال بطولة كأس رابطة المحترفين للمنتخبات في ملبورن. 3 شباط/فبراير 2021

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ملبورن (أ ف ب)

افتتح الألماني ألكسندر زفيريف موسمه بفوز صعب على منافسه الكندي الخطير دينيس شابوفالوف 6-7 (5-7) و6-3 و7-6 (7-4) ضمن كأس رابطة المحترفين للمنتخبات المقامة حالياً في ملبورن وتأتي ضمن سلسلة دورات، استعداداً لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات الغراند سلام في كرة المضرب التي تنطلق الاسبوع المقبل.

وكان زفيريف قاب قوسين أو أدنى من إحراز أول لقب كبير له عندما تقدم على النمسوي دومينيك تييم في نهائي فلاشينغ ميدوز بمجموعتين مقابل لا شيء، قبل أن يفوز الأخير بثلاث مجموعات ويحرز باكورة ألقابه الكبرى.

وكشف زفيريف بأن وجود شقيقه ميشا كقائد للمنتخب الألماني ساعده كثيراً بقوله إن "جميع اللاعبين يستمتعون به كقائد للمنتخب، لقد كان رائعاً في التدريبات أيضاً. أمر رائع تواجده معنا هنا".

وكان ممثل المنتخب الكندي الآخر ميلوش راونيتش سقط أمام الألماني يان لينارد شتروف في المباراة الأولى 6-7 (4-7) و6-7 (2-7) لتخرج كندا خالية الوفاض من البطولة بعد سقوطها أمام صربيا حاملة اللقب 1-2 بقيادة نجم الأخيرة نوفاك ديوكوفيتش.

وتلتقي ألمانيا مع صربيا الخميس لانتزاع مقعد في نصف النهائي.

وباتت ايطاليا أول دولة تحجز بطاقتها إلى المربع الأخير بفوزها على فرنسا 2-صفر.

وتغلب فابيو فونييني على بونوا بير 6-1 و7-6 (7-2)، قبل أن يحسم ماتيو بيريتيني النتيجة بتغلبه على غايل مونفيس 6-4 و6-2.

وقال بيريتيني الذي رشحه ديوكوفيتش كي يكون من الجيل الجديد القادر على إحراز لقب كبير "ألعب ضمن فريق رائع، مع شباب رائعين. نستمتع بكل شيء على أرض الملعب وخارجه. أعتقد عندما تدافع عن ألوان بلدك، عن ألوان فريقك فهذا أمر مميز".

وكانت صربيا تغلبت على إسبانيا في نهائي العام الماضي في البطولة التي شارك فيها 24 منتخباً، لكن العدد تقلص هذا العام إلى النصف بسبب تداعيات فيروس كورونا.

© 2021 AFP