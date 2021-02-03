محكمة العدل الدولية ستقرر إن كانت مخولة بت قضية العقوبات الاميركية على طهران

برندان سمايلوفسكي ا ف ب/ارشيف

روبرت مالي المبعوث الأميركي الخاص الجديد لإيران في مكتبه في مجموعة الأزمات الدولية في 7 أيار/مايو 2018

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لاهاي (أ ف ب)

من المقرر أن تصدر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، حكما الأربعاء بشأن ما إذا كانت مخولة بت طلب إيراني لإلغاء العقوبات الأميركية التي أعادت إدارة ترامب السابقة فرضها.

وجرّت طهران الولايات المتحدة إلى محكمة العدل الدولية في العام 2018 مدعية أن واشنطن انتهكت معاهدة الصداقة للعام 1955 بين البلدين.

وكان الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب، قد أعاد فرض العقوبات بعد قرار سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم في العام 2015 مع إيران، وهو أمر أثار استياء الحلفاء الأوروبيين.

ووفقا للولايات المتحدة، فإن محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا، ليست مخولة الحكم في القضية، وبالتالي يجب عليها التخلي عنها.

كما تؤكد أيضا أن العقوبات كانت ضرورية لأن إيران تشكل "تهديدا خطيرا" للأمن الدولي.

أنشئت محكمة العدل الدولية من قبل الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية للحكم في النزاعات بين الدول الأعضاء.

وإذا أجازت المحكمة لنفسها مواصلة العمل على القضية، فإن القرار النهائي قد يستغرق أشهرا، إن لم يكن سنوات.

سمح الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015، بتقليص برنامج طهران النووي وللمراقبين الدوليين بدخول أراضيها، مقابل إنهاء سنوات من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية.

وبعد انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق، استعانت إيران "بمعاهدة الصداقة" للعام 1955 التي سبقت الثورة الإسلامية في 1979 التي أطاحت الشاه الموالي للولايات المتحدة وقطع العلاقات معها.

وبحسب طهران، فإن الانسحاب من الاتفاق النووي يسبب "صعوبات ومعاناة" في البلاد و"يدمر حياة الملايين".

- شروط بايدن -

أنهت واشنطن معاهدة الصداقة رسميا نهاية العام 2018، بعدما أمرتها محكمة العدل الدولية بتخفيف العقوبات على المنتجات التي تحمل طابعا إنسانيا.

بقي الاتفاق النووي معلقًا بخيط واه بعد انسحاب الولايات المتحدة مع تمسك الدول الأخرى الموقعة عليه في 2015 به، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.

لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف طرح الإثنين توسط الاتحاد الأوروبي بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق وايجاد آلية "متزامنة" لتنسيق خطواتهما.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" إن وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد ينسق عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى الاتفاق النووي للعام 2015، مضيفا أن "الولايات المتحدة بحاجة للعودة إلى الامتثال وإيران ستكون مستعدة للاستجابة على الفور".

وتعهّد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن العودة مجدّدا إلى الاتفاق شرط أن تعود طهران للتقيّد التام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، والتي بدأت تتحرّر منها شيئا فشيئا ردّا على الموقف الأميركي.

وتجادل إدارة بايدن بأن قرارات ترامب بإعادة فرض العقوبات على طهران تسببت بنتائج عكسية خطيرة مع ابتعاد إيران عن الاتفاق النووي وزيادة معارضتها للمصالح الأميركية.

وقدر وزير الخارجية أنتوني بلينكن بأن إيران صار بإمكانها إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي في غضون "بضعة أشهر".

© 2021 AFP