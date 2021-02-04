الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز يعوض سقوطه أمام نتس على حساب كافالييرز

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لوس انجليس (أ ف ب)

غداة خسارة في اللحظات الأخيرة أمام بروكلين نتس، عاد بول جورج بحافز أكبر لقيادة فريقه لوس أنجليس كليبرز 121-99 على كليفلاند كافالييرز في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، وتجنيبه الدخول في سلسلة خسارات متتالية للمرة الأولى الموسم الحالي.

وأحرز جورج ثماني ثلاثيات، وهو رقمه الأعلى هذا الموسم، في طريقه إلى تسجيل 36 نقطة، ليبقى كليبرز الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يخسر مباراتين متتاليتين.

فقد سقط ثاني ترتيت المنطقة الغربية فجر الأربعاء أمام مضيفه نتس، ولم يتمكن من الصمود في وجه الثلاثي كيفن دورانت، جيمس هاردن، وكايري إيرفينغ، ليّمنى بهزيمته الثانية في 12 مباراة (124-120).

ويعتبر جورج الخسارة واللعب السيء فرصة للتعرف إلى نفسه وتحسين مهاراته.

وقال اللاعب الذي سجل ثماني من أصل تسع تسديدات ثلاثية إن "الليلة الماضية كانت استعداداً رائعاً لهذه الليلة. لقد قمت بعمل سيء في تسديداتي، قلت لنفسي إذا سنحت لي الفرصة نفسها، هذه المرة سأسجلها".

وأضاف "قام زملائي في الفريق بعمل رائع في البحث عني. لقد هيأوا لي كل شيء وفسحوا لي المجال".

وكان كليبرز المتعب هو من تغلب على كافالييرز، إذ أنهى مباراته السادسة في رحلته خارج أضه بفوز أمام جماهير محدودة من ألفي شخص جراء فيروس كورونا على ملعب "روكيت مورتاج فيلدهاوس" في كليفلاند.

وتابع جورج "أردنا إنهاء هذه الرحلة بنتيجة رائعة. لم نرغب في خسارة ثانية على التوالي".

وسجل زنيله كوهي ليونارد 24 نقطة، وأضاف الكرواتي إيفيكا زوباك عشر نقاط و16 مرتدة لصالح كليبرز الذي أنهى رحلته خارج أرضه بأربع انتصارات وفوزين.

وكان كليبرز بدأ مشوار مبارياته الخارحية من دون جورج وليونارد اللذين استُبعدا بسبب البروتوكولات الصحية لكوفيد-19.

من جهة كليفلاند، سجل كولين سكستون 16 من 27 نقطة في الشوط الأول لكليفلاند، وساهم داريوس غارلاند بـ23 لم تمنع فريقه من الخسارة.

وقال غارلاند "سجل بول جورج ثلاثيات أكثر من فريقنا كله. لا أعتقد أننا سنفوز بمباريات كثيرة بمجرد التسجيل من مدى النقطتين".

وسجل جورج ثامن ثلاثية له قبل 5:09 دقيقة من انتهاء المباراة.

قال المدرب تيرون لو "نحن نتحسن. لدينا بعض الأشياء التي لا يزال يتعين علينا تحسينها. لا تزال أمامنا طريق طويلة لنقطعها".

ولعب كليبرز من دون خدمات باتريك بيفرلي، الذي غاب عن كل المباريات الخارجية بسبب إصابة في الركبة.

© 2021 AFP