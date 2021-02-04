الدوري الاميركي للمحترفين: ليبرون ودورانت يتصدران تصويت مباراة "أول ستار"

ايلسا غيتي/ا ف ب/ارشيف

دورانت الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات (705 302 2) يسجل معدل 30,8 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي.

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نيويورك (أ ف ب)

تصدرا نجما لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس وبروكلين نتس كيفين دورانت التصويت الاولي لمباراة كل النجوم "أول ستار" الذي كشفت عنه رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس.

ما من تاريخ محدد للمواجهة السنوية بين نجوم المنطقتين الشرقية والغربية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، لكن المحادثات جارية بين الرابطة واللاعبين حول تنظيم مثل هذه المباراة في آذار/مارس.

دورانت الذي حصل على اكبر عدد من الاصوات (705 302 2) يسجل معدل 30,8 نقطة في المباراة الواحدة هذا الموسم، وهو ثاني أفضل سجل تهديفي، بالإضافة إلى 7,5 متابعات و5,2 تمريرة حاسمة مع نتس الذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية مع 14 انتصارًا مقابل 9 هزائم.

أما جيمس فكان الافضل في الغربية مع 676 288 2 صوت، ويحقق معدل 25 نقطة، 7,7 متابعات و7,5 تمريرة حاسمة مع حامل اللقب الذي يحتل المركز الثالث في منطقته مع 16 انتصارا و6 هزائم.

أما أبرز الاسماء التي احتلت مراكز متقدمة في المنطقة الشرقية فكان اليوناني يانيس انتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس وافضل لاعب في الدوري في آخر موسمين (185 752 1) والكاميروني جويل ايمبيد نجم فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز (028 584 1) وصاحب افضل سجل تهديفي في الدوري هذا الموسم برادلي بيل لاعب واشنطن ويزارد الذي يحقق معدل 34,8 نقطة في المباراة (817 273 1) اضافة الى كايري ايرفينغ، جيمس هاردن وجايسون تايتوم.

اما في الغربية، فحل نجم غولدن ستايت ووريورز ستيفن كوري ثانيًا مع 178 113 2 صوتًا يليه الصربي نيكولا يوكيتش لاعب ارتكاز دنفر ناغتس (975 477 1) والسلوفيني المتألق لوكا دونتشيتش نجم دالاس مافريكس، كواهي لينارد نجم لوس انجليس كليبرز وانتوني ديفيس لاعب ليكرز وداميان ليلادر نجم بورتلاند ترايل بلايزرز.

بدأ تصويت الجماهير حول العالم منذ قرابة الاسبوع وسيختتم في 16 شباط/فبراير الحالي وسيتم الإعلان عن التشكيلتين الاساستيتين في 18 منه فيما سيختار المدربون في 23 الشهر احتياطيي مباراة "أول-ستار".

يشكل تصويت المشجعين نسبة 50 في المئة من إجمالي الاصوات مقابل 25 في المئة للصحافيين ومثله لتصويت اللاعبين لتحديد الترتيب النهائي لكل لاعب.

تجري رابطتا الدوري واللاعبين محادثات حول إقامة مباراة "أول ستار" في السابع من آذار/مارس في أتلانتا خلال فترة استراحة منتصف الموسم.

© 2021 AFP