بطولة إنكلترا: تشلسي يلحق بتوتنهام الخسارة الثالثة تواليًا

نيل هول تصوير مشترك/ا ف ب

الايطالي جورجينيو يحتفل بهدفه مع تشلسي ضد توتنهام في الدوري الانكليزي لكرة القدم في الرابع من شباط/فبراير 2021

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لندن (أ ف ب)

زاد تشلسي من محن جاره اللندني توتنهام وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في الدوري بفوزه عليه في عقر داره بنتيجة 1-صفر من ركلة جزاء للايطالي جورجينيو في ختام المرحلة الثانية والعشرين الخميس.

ورفع البلوز رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس بفارق الاهداف عن ايفرتون السابع الا ان الاخير خاض مباراتين اقل، فيما بقي سبيرز ثامنا مع 33 نقطة.

وهو الفوز الثاني تواليًا لتشلسي مع مدربه الالماني توماس توخل في ثلاث مباريات منذ توليه المهام خلفًا لفرانك لامبارد بعدما تعادل في المباراة الاولى سلبًا مع ولفرهامبتون قبل ان يحقق انتصاره الاول على بيرنلي.

وكانت هذه المرة الاولى التي يخسر فيها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مباراتين على التوالي في منافسات الدوري على ارضه في مسيرته التدريبية بعد ليفربول (1-3) أواخر الشهر الفائت.

وأصبح توخل اول مدرب في تاريخ تشلسي يحافظ على نظافة شباكه في المباريات الثلاث الاولى له في الدوري منذ مورينيو نفسه الذي قاد البلوز الى اللقب اعوام 2004، 2005 و2015.

وخاض سبيرز المباراة الثانية تواليًا بغياب قناصه هاري كاين الذي خرج خلال استراحة الشوطين خلال الخسارة امام ليفربول لاصابته في كاحليه حيث كان توتنهام يخشى غيابه لفترة طويلة.

الا ان مورينيو توقع الاربعاء عودة كاين الى الملاعب الاسبوع المقبل بعد تعافيه السريع حيث اشار الى امكانية جهوزيته لمواجهة مضيفه إيفرتون الاربعاء المقبل في الدور الخامس لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي أو في 13 شباط/فبراير الحالي ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري ضد مانشستر سيتي المتصدر.

وساهم كاين في تسجيل 23 هدفا من الاهداف الـ34 للنادي اللندني في الدوري الانكليزي (سجل 12 هدفا مع 11 تمريرة حاسمة).

وكانت هذه المباراة الخامسة تواليًا في الدوري التي يفشل فيها توتنهام في الفوز على تشلسي، علمًا ان اللقاء الاول بينهما هذا الموسم انتهى بالتعادل السلبي في ستامفورد بريدج.

وأجرى توخل تغييرًا وحيدًا على التشكيلة التي فازت على بيرنلي 2-صفر حيث عاد الظهير الايمن ريس جيمس بدلا من المهاجم تامي أبراهام.

فيما أجرى مورينيو ثلاثة تغييرات على التشيلة التي سقطت امام برايتون، حيث زج بالبرازيلي كارلوس فينيسيوس في خط المقدمة اساسيًا للمرة الاولى في الدوري بدلا من الويلزي غاريث بايل، والمدافعين اريك داير والعاجي سيرج اورييه بدلا من الكولومبي دافينسون سانشيس والويلزي جو رودون.

ورغم هيمنة تشلسي على الشوط الاول الا انه لم يخلق العديد من الفرص ونجح في استغلال سيطرته عندما تحصل فيرنر على ركلة جزاء اثر عرقلة من داير انبرى لها جورجينيو بنجاح (24).

واصل تشلسي فرض ايقاعه في الشوط الثاني وسط غياب تام لتوتنهام عن الاجواء وأتيحت فرصة لفيرنر عندما وصلته الكرة امام المرمى من مايسون ماونت، أبعدها اورييه في اللحظة الاخيرة الى ركنية (59).

ووصلت عرضية الى الاميركي كريستيان بوليسيتش بعد دقيقة من دخوله الى امام المرمى خرج لها الحارس الفرنسي هوغو لويس في الوقت المناسب (66).

وكاد أن يضاعف ماونت النتيجة عندما توغل الى داخل المنطقة وسدد بيسراه كرة زاحفة ابعدها لوريس ببراعة (76).

وانتظر توتنهام للدقيقة 79 للتسديد للمرة الاولى بين الخشبات الثلاث عبر البديل الارجنتيني اريك لاميلا بتسديدة جميلة بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس السنغالي ادوار مندي.

زاد اصحاب الارض ايقاعهم في الدقائق الاخيرة ورفع اورييه عرضية متقنة عن الجهة اليمنى تابعها فينيسيوس رأسية مرت قريبة من القائم (87).

بور-ر م/ز ر

© 2021 AFP