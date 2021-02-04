محكمة العدل الدولية ترد دعوى قطر ضد الإمارات بشأن الحصار لعدم اختصاصها

بندر الجلود الديوان الملكي السعودي/ا ف ب

صورة موزعة من الديوان الملكي السعودي في الخامس من كانون الثاني/يناير 2021 تظهر من اليسار الى اليمين أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، امير قطر تميم بن حمد آل ثاني، نائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف خلال قمة لمجلس التعاون في العلا في السعودية

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لاهاي (أ ف ب)

ردت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة، الخميس الدعوى المقدمة من قطر التي تتهم الإمارات بممارسة التمييز العنصري خلال الحصار الذي فرض على الدوحة إبان أزمة عام 2017.

ورفعت قطر الدعوى عام 2018 بعد سنة على قيام السعودية والامارات والبحرين ومصر بقطع علاقاتها مع قطر آخذة عليها تقاربها مع ايران.

واعتبرت الدوحة أن اجراءات الإمارات تخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وهي اتفاقية أممية موقعة عام 1965.

لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها "تؤيد الدفع الابتدائي الأول الذي قدمته الإمارات" بأن التمييز العنصري لا يشمل الجنسية في هذه الحالة.

وقال رئيس المحكمة عبد القوي أحمد يوسف إن "المحكمة ترى أنه ليس من اختصاصها النظر في الطلب المقدم من قطر".

وكانت السعودية وحلفاؤها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متّهمة الدوحة بتمويل حركات إسلامية متطرفة وهو ما تنفيه الدوحة بشدة. كما أخذت عليها تقاربها الكبير مع إيران.

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في 5 كانون الثاني/يناير في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود.

© 2021 AFP