مونديال الاندية: الاهلي يهزم الدحيل ويضرب موعدا مع بايرن ميونيخ

كريم جعفر ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

ضرب الاهلي المصري بطل افريقيا موعدا مع بايرن ميونيخ الالماني في الدور نصف النهائي من كأس العالم للاندية بتخطيه الدحيل القطري 1-صفر على ملعب المدينة التعليمية الخميس في الدوحة.

وسجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يمين حارس الدحيل صلاح زكريا (30).

ويلتقي الاهلي مع الفريق البافاري بطل اوروبا الاثنين المقبل.

وهي المرة الثالثة في 7 مشاركات التي يبلغ فيها الاهلي نصف النهائي في هذه البطولة بعد عام 2006 عندما خسر امام انترناسيونال البرازيلي قبل ان يحتل المركز الثالث بفوزه على اميركا المكسيكي في افضل نتيجة له، ثم عام 2012 عندما خسر امام كورينثيانز البرازيلي ثم حل رابعا.

بدأ الفريقان المباراة بسرعة كبيرة لكن الاهلي كان الافضل في الاستحواذ على الكرة والانتشار في الملعب وكان حسين الشحات محور اخطر هجماته بفضل تحركاته بين الخطوط ورؤيته الثاقبة.

في المقابل، لم يشكل الدحيل المشارك كبطل البلد المضيف في الموسم الماضي والذي خسر 5 مباريات في الدوري القطري في 15 مباراة في الحالي ويتخلف عن السد المتصدر بفارق 15 نقطة، خطورة تذكر على مرمى الاهلي ولم يتمكن لاعبو وسطه من تموين المهاجم الكيني الفارع الطول مايكل اولونغا بالكرات المتقنة.

وبعد عدة محاولات خجولة من الاهلي ارتكب كريم بوضياف خطأ في تمرير الكرة باتجاه بسام الراوي على مشارف المنطقة فانتزعها الشحات واطلقها قوية داخل شباك الدحيل مفتتحا التسجيل (30).

وتابع الاهلي الفائز على غريمه ومواطنه الزمالك في النهائي القاري الموسم الفائت افضليته وتلقى المهاجم الكونغولي الديمقراطي والتر بواليا المنتقل اليه في فترة الانتقالات الشتوية من الجونة تمريرة في العمق لينفرد بزكريا ويسدد الكرة بيسراه بين ساقيه وداخل الشباك، لكن الهدف لم يحتسب بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد بالفيديو بداعي تسلل المهاجم بسنتيمترات قليلة (38).

وكاد خطأ زكريا يتسبب بالهدف الثاني لدى فشله في تشتيت الكرة لكن احد مدافعيه انقذ الموقف في اللحظة الاخيرة في الوقت بدل الضائع.

واجرى مدرب الدحيل الفرنسي صبري لموشي تبديلين في مطلع الشوط الثاني بإشراك المهاجمين المعز علي والغاني محمد مونتاري فظهر فريقه بوجه مختلف تماما لانه نجح في تشكيل خطورة كبيرة على مرمى حامل الرقم القياسي في عدد القارية على الصعيد الافريقي وتفوق عليه من دون ان يوفق في ادراك التعادل.

واطلق مونتاري كرة بيسراه افلتت من الشناوي لكن لحسن حظ الاخير علت العارضة (52).

ومرر البلجيكي ادميلسون جونيور كرة ماكرة داخل المنطقة تابعها محمد موسى على الطاير لكن الشناوي كان لها بالمرصاد (63).

وفي غفلة الهجمات القطرية المتكررة سنحت فرصة للاهلي عن طريق البديل المالي اليو ديينغ الذي سار بالكرة مسافة طويلة قبل ان يسدد كرة زاحفة لامست القائم الايمن (77).

وجرب مونتاري حظه مرة جديدة لكن الشناوي وقف حائلا دون دخول الكرة مرماه (78).

ورمى الدحيل في كل ثقله لكن لاعبي الاهلي نجحوا في قيادة المباراة الى بر الامان.

مثل الاهلي: محمد الشناوي- محمد هاني وايمن اشرف وبدر بانون وعلي معلول- عمرو السولية وحمدي فتحي (اليو ديينغ) ومحمد مجدي "افشة"- طاهر محمد طاهر (اكرم توفيق) وحسين الشحات (صلاح محسن) ووالتر بواليا (مروان محسن)

مثل الدحيل: صلاح زكريا- مهدي بنعطية واحمد ياسر المحمدي ومحمد موسى وسلطان آل بريك- علي كريمي (لويز سيارا)وكريم بوضياف ودودو وادميلسون وبسام الراوي (المعز علي)- مايكل اولونغا (محمد مونتري).

© 2021 AFP