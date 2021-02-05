إسرائيل ستخفف الاغلاق تدريجيا اعتبارا من الاحد بعد تراجع عدد الإصابات بكورونا

جاك غيز ا ف ب/ارشيف

عامل صحة اسرائيلي يحضر جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك في مركز تلقيح بوسط اسرائيل في 4 شباط/فبراير 2021

إعلان اقرأ المزيد

القدس (أ ف ب)

قالت الحكومة الاسرائيلية الجمعة أن الاغلاق الشامل المفروض منذ أكثر من شهر في كافة انحاء البلاد لاحتواء فيروس كورنا سيرفع تدريجيا اعتبارا من الأحد، بعد انخفاض طفيف في عدد الإصابات.

لكن الرحلات الجوية الدولية ستبقى متوقفة حتى اشعار اخر.

وتم تمديد الاغلاق المحكم أربع مرات في إسرائيل التي تقوم بحملة تطعيم واسعة النطاق ضد فيروس كورونا منذ كانون الاول/ديسمبر، إذ تلقى أكثر من 3,3 مليون شخص جرعة اللقاح الأولى.

وعلى الرغم من القيود المفروضة الا أن شهر كانون الثاني/يناير كان الأكثر فتكا اذ توفي أكثر من 1000 شخص جراء الفيروس.

وبحسب آخر تقرير لوزارة الصحة، فقد سجلت اسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة أكثر من 675 ألف حالة اصابة بالفيروس توفي بينهم 5019 منذ بدء تفشي الوباء.

تسجل اسرائيل حاليا ما معدله حوالي 6500 حالة جديدة يوميًا مقارنة بحوالي 7000 حالة الأسبوع الماضي، وفقًا للأرقام الرسمية.

وقال بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزارة الصحة باللغة العربية "سيستمر الإغلاق حتى صباح يوم الأحد"وسيتم "من صباح الأحد 2021/2/7 تخفيف الإغلاق تدريجيا".

وناشد نتانياهو السكان التوجه لتلقي اللقاح "إذ تثبت التطعيمات فعاليتها"وربط ذلك "بفتح الاقتصاد تدريجيًا، وبصورة حذرة ومسؤولة".

وبحسب القرار سيتم إلغاء القيود التي فرضت على الحركة والتنقل فقط حتى مسافة 1000 متر عن المنزل.

وسيتم فتح المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية والمواقع التراثية والأثرية في الهواء الطلق.

كما ستفتح أماكن العمل الذي لا تستقبل الجمهور، والمرافق التي تقدم الخدمة الفردية والسماح بالاستلام الذاتي للوجبات من المطاعم.

وسيسمح مرة أخرى ببعض خدمات مصففي الشعر وصالونات التجميل.

كما ستبقى الرحلات الجوية الدولية التي تم تعليقها منذ 24 كانون الثاني/يناير متوقفة.

وسيظل مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب مغلقًا في الوقت الحالي حتى إشعار اخر. وسيجتمع مجلس الوزراء الأحد لاتخاذ قرار بشأن استمرار إجراءات تخفيف الاغلاق.

© 2021 AFP