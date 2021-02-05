الدوري الاميركي للمحترفين: ليبرون يقود ليكرز للفوز على ناغتس وبلايزرز يسقط سفنتي سيكسرز

هاري هاو غيتي/ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجل ليبرون جيمس "تريبل دابل" ليقود حامل اللقب لوس انجليس ليكرز للفوز على دنفر ناغتس 114-93 بعد تأخره بأكثر من عشر نقاط عند الاستراحة، فيما سقط متصدر المنطقة الشرقية فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز امام بورتلاند ترايل بلايزرز بنتيجة 121-105 ضمن مباريات الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل "الملك" 27 نقطة اضافة الى 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة في ثاني تريب دابل له هذا الموسم والرقم 96 في مسيرته ليفتتح ليكرز سلسلة من خمس مباريات متتالية على ارضه بفوز مثير.

وارتقى ليبرون في هذه المباراة الى المركز الثالث في لائحة السلات المسجلة في تاريخ الدوري متجاوزًا رقم الاسطورة ويلت تشامبرلاين (681 12 محاولة ناجحة).

كما ساهم الالماني دنيس شرودير وتايلين هورتون-تاكر بـ21 و17 نقطة على التوالي لليكرز الذي حقق انتصاره السابع عشر هذا الموسم مقابل 6 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية.

وأكد أنتوني ديفيس ان كان على الفريق القيام بالتعديلات عند استرحة الشوطين لاسيما على صعيد الدفاع من أجل الفوز بالمباراة.

وقال "لم نكن ننجح في ايقاف الكرة. كنا ندرك انه بإمكاننا التسجيل ولكن كنا بحاجة لايقافهم. تحدث الشباب في غرقة تيديل الملابس عن ذلك وتمكنا من ايقافهم والسماح لهم ب17 نقطة فقط في الربع الثالث".

من جانب ناغتس كان الكندي جمال موراي الافضل مع 20 نقطة مقابل 16 لمونتي موريس لم تكن كافية لتجنيب الفريق الخسارة الثانية في ثماني مباريات.

أما الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 47 نقطة في المباراة السابقة ليقود فريقه للفوز على يوتا جاز فاكتفى بـ13 نقطة و10 متابعات.

وكان هذا اللقاء الاول بين الفريقين منذ فوز ليكرز 4-1 في سلسلة نهائي المنطقة الموسم الماضي.

فيما خاض ناغتس مباراته الاولى بعد استراحة دامت اربعة ايام بعد تأجيل مباراته ضد ضيفه ديترويت بيستونز الاثنين كون الاخير لم يتوفر لديه ثمانية لاعبين بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

في فيلاديلفيا، ذكّر المخضرم كارميلو أنتوني بأمجاده في الدوري عندما سجل 22 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزر الى فوز مفاجئ على متصدر المنطقة الشرقية فيلاديلفيا سفنتسي سيكسرز 121-105.

وحقق بلايزرز هذا الفوز رغم غياب العديد من عناصره بسبب الاصابة قبل ان يعلن النجم داميان ليلارد قبل ساعات من اللقاء عن انسحابه بسبب آلام في البطن عانى منها في الاونة الاخيرة.

وكان هناك تسعة لاعبين فقط متاحين لبورتلاند في ظل غياب البوسني يوسف نوركيتش، وسي جاي ماكولوم وديريك جونز بداعي الاصابة.

وأضاف غاري ترنت 24 نقطة مقابل 17 للتركي اينيس كانتر اضاف اليها 18 متابعة.

وقال كانتر "على طرفي الملعب قدم اللاعبون أداء هائلا اليوم".

فيما كان الكاميروني جويل ايمبيد الافضل من جانب الخاسر مع 37 نقطة.

© 2021 AFP