الدوري الاميركي للمحترفين: ليبرون يقود ليكرز للفوز على ناغتس وبلايزرز يسقط سفنتي سيكسرز

هاري هاو غيتي/ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

سجّل ليبرون جيمس "تريبل دابل" ليقود حامل اللقب لوس انجليس ليكرز للفوز على دنفر ناغتس 114-93 بعد تأخره بأكثر من عشر نقاط عند الاستراحة، فيما سقط متصدر المنطقة الشرقية فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز امام بورتلاند ترايل بلايزرز 121-105 ضمن مباريات الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجّل "الملك" 27 نقطة اضافة الى 10 متابعات و10 تمريرات حاسمة في ثاني تريبل دابل (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) له هذا الموسم والرقم 96 في مسيرته، ليفتتح ليكرز سلسلة من خمس مباريات متتالية على ارضه بفوز مثير.

وارتقى ليبرون في هذه المباراة الى المركز الثالث في لائحة السلات المسجلة في تاريخ الدوري، متجاوزًا رقم الاسطورة ويلت تشامبرلاين (12,681 محاولة ناجحة).

وانتقد جيمس بعد الفوز رابطة الدوري التي تخطط لاقامة مباراة كل النجوم "أول ستار" في السابع من آذار/مارس في أتالانتا في ولاية جورجيا، في ظل جائحة فيروس كورونا التي تعصف بالبلاد، مضيفًا انها "صفعة في وجه" اللاعبين.

وقال افضل لاعب في نهائيات العام الماضي "لست سعيدًا حيال ذلك. اذا تم اختياري سأكون هناك جسديا ولكن لا ذهنيًا".

واعتبر بعض النقاد ان الرابطة تستغل هذه المباراة لتعويض بعض الخسائر المالية التي عانت منها بسبب تداعيات الوباء.

وتابع جيمس الذي تصدر الخميس مع كيفن دورانت نجم بروكلين نتس التصويت الاولي لمباراة أول ستار "بدأنا الموسم الحالي بعد فترة استعداد قصيرة دامت 71 يومًا وقيل لنا قبل الموسم انه لن يكون هناك مباراة أول ستار كي يتسنى لنا الاستراحة قليلا ومن ثم يرمون المباراة علينا هكذا. هذه صفعة في الوجه، لا زلنا نعاني من الجائحة وسنأخذ الدوري الى مدينة مفتوحة".

بالعودة الى اللقاء، ساهم الالماني دنيس شرودر وتايلين هورتون-تاكر بـ21 و17 نقطة على التوالي لليكرز الذي حقق انتصاره السابع عشر هذا الموسم مقابل 6 هزائم ويحتل المركز الثالث في المنطقة الغربية.

وأكد أنتوني ديفيس ان كان على الفريق القيام بالتعديلات عند استراحة الشوطين لاسيما على صعيد الدفاع من أجل الفوز بالمباراة.

وقال "لم نكن ننجح في ايقاف الكرة. كنا ندرك انه بإمكاننا التسجيل ولكن كنا بحاجة لايقافهم. تحدث الشباب في غرقة تيديل الملابس عن ذلك وتمكنا من ايقافهم والسماح لهم ب17 نقطة فقط في الربع الثالث".

من جانب ناغتس كان الكندي جمال موراي الافضل مع 20 نقطة مقابل 16 لمونتي موريس، لم تكن كافية لتجنيب الفريق الخسارة الثانية في ثماني مباريات.

أما الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل 47 نقطة في المباراة السابقة ليقود فريقه للفوز على يوتا جاز فاكتفى بـ13 نقطة و10 متابعات.

وكان هذا اللقاء الاول بين الفريقين منذ فوز ليكرز 4-1 في سلسلة نهائي المنطقة الموسم الماضي.

فيما خاض ناغتس مباراته الاولى بعد استراحة دامت اربعة ايام بعد تأجيل مباراته ضد ضيفه ديترويت بيستونز الاثنين كون الاخير لم يتوفر لديه ثمانية لاعبين بسبب بروتوكولات كوفيد-19.

- بلايزرز يفاجئ سفنتي سيكسرز -

في فيلاديلفيا، ذكّر المخضرم كارميلو أنتوني بأمجاده في الدوري عندما سجل 22 نقطة ليقود بورتلاند ترايل بلايزر الى فوز مفاجئ على متصدر المنطقة الشرقية فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز 121-105.

وحقق بلايزرز هذا الفوز رغم غياب العديد من عناصره بسبب الاصابة قبل ان يعلن النجم داميان ليلارد قبل ساعات من اللقاء عن انسحابه، بسبب آلام في البطن عانى منها في الاونة الاخيرة.

وكان هناك تسعة لاعبين فقط متاحين لبورتلاند في ظل غياب البوسني يوسف نوركيتش، وسي جاي ماكولوم وديريك جونز بداعي الاصابة.

وأضاف غاري ترنت 24 نقطة مقابل 17 للتركي اينيس كانتر اضاف اليها 18 متابعة ليحقق بلايزرز فوزه الثاني عشر مقابل 9 هزائم هذ الموسم في المركز الخامس في الغربية.

وقال كانتر "على طرفي الملعب قدم اللاعبون أداء هائلا اليوم".

فيما كان الكاميروني جويل إمبيد الافضل من جانب الخاسر مع 37 نقطة، مقابل 13 للتركي فوركمان كورماز فيما سجل تايريز ماكسي 15 نقطة من دكة البدلاء.

وغاب بن سيمونز من جانب فيلادلفيا بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.

- 40 نقطة لأوبر -

في مكان آخر، سجل كيلي أوبر جونيور 40 نقطة في اعلى رصيد في مسيرته الاحترافية ليقود غولدن ستايت ووريرز للفوز على مضيفه دالاس مافريكس 147-116.

تجاوز سبعة لاعبين من ووريورز حامل اللقب أعوام 2015، 2017 و2018 حاجز العشر نقاط بينهم ستيفن كوري مع 28 نقطة والكندي اندرو ويغينز (18).

فيما كان المتألق السلوفيني لوكا دونتشيتش الافضل من جانب مافركيس مع 27 نقطة و6 متابعات ومثلها تعادلات لم تجنبه الخسارة الرابعة عشرة هذا الموسم مقابل 9 انتصارات ويحتل المركز ما قبل الاخير في المنطقة الغربية.

وسجل جوردان كلاركسون 23 نقطة من دكة البدلاء ليساهم في فوز يوتا جاز متصدر الغربية بنتيجة 112-91 على اتلانتا هوكس، محققًا انتصاره الثالث عشر في 14 مباراة.

وعزّز يوتا صدارته للدوري رافعا رصيده الى 17 انتصارًا مقابل خمس هزائم.

وقاد جون وول (22 نقطة) واريك غوردون (20) هيوستن روكتس للفوز على ممفيس غريزليز بنتيجة 115-103.

© 2021 AFP