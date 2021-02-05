بالاو تنسحب من منتدى جزر المحيط الهادئ بسبب خلاف على انتخاب أمينه العام

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كورور (بالاو) (أ ف ب)

أعلنت بالاو الجمعة انسحابها من منتدى جزر المحيط الهادئ بسبب نزاع يتعلق بانتخاب الأمين العام لهذه المنظمة، ما يمكن أن يقلل على الأمد الطويل من تأثيرها على قضايا الاحتباس الحراري.

وقالت بالاو إن هذا القرار جاء بسبب فشل المرشح الذي تؤيده لمنصب الأمين العام للمنتدى، بينما تهدد أربع دول أخرى بالقيام بالخطوة نفسها.

وتضم هذه المنظمة 18 عضوا كلها دول جزرية صغيرة بالإضافة إلى نيوزيلندا وأستراليا. وهي فاعلة في منطقة تتنافس بكين وواشنطن على فرض نفوذها فيها.

وكانت هذه الجزر الصغيرة الخمس رأت أنه حان دورها لاختيار الأمين العام للمنتدى. لكن المرشح الذي دعموه لم ينتخب الخميس بعد أن قرر هنري بونا رئيس الوزراء السابق لجزر كوك الترشح للمنصب.

وقالت حكومة بالاو في رسالة دبلوماسية حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها إنها "ستنهي بعد هذه التطورات الأخيرة، مشاركتها في منتدى جزر المحيط الهادئ".

وستعقد الدول الأربع الأخرى - جزر مارشال وكيريباتي وناورو والاتحاد الفدرالي لولايات مايكرونيزيا - اجتماعا افتراضيا الاثنين لمناقشة متابعة مبادرة بالاو.

ويهدد هذا الانقسام بإضعاف تأثير المنتدى في قضية تغير المناخ.

ولأنها تقع على ارتفاع ضئيل عن سطح البحر، تقف هذه الجزر الصغيرة في المحيط الهادئ على الخطوط الأمامية لتغير المناخ نظرا لتعرضها لارتفاع مستوى المياه والأعاصير.

© 2021 AFP