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بايدن يؤكد أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير خطته في الكونغرس لإنقاذ الاقتصاد

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الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء خطابه بشأن حزمة الانقاذ الاقتصادي في البيت الأبيض بتاريخ 5 شباط/فبراير 2021
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء خطابه بشأن حزمة الانقاذ الاقتصادي في البيت الأبيض بتاريخ 5 شباط/فبراير 2021 بريندان سميالوسكي ا ف ب
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واشنطن (أ ف ب)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس، وإن تم ذلك بدون الحصول على دعم الجمهوريين، مشيرا إلى أن الكثير من الأميركيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض "أرى ألما هائلا في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع".

وأضاف "أعتقد أن الشعب الأميركي يتطلع الآن إلى حكومته من أجل المساعدة... لذا سأتحرّك وسأتحرّك سريعا".

وأشار بايدن إلى رغبته في الحصول على دعم الحزبين للحزمة التي تبلغ قيمتها 1,9 تريليون دولار والتي ستموّل عملية إطلاق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتعثرة على الصعيد الوطني وستوفر الدعم الاقتصادي للأميركيين، بما يشمل شيكات بقيمة 1400 دولار.

لكن الرئيس الديموقراطي شدد على أن أولويته تتثمل بإنقاذ البلد حيث "يصل (كثيرون) إلى نقطة الانهيار".

وتابع "أرغب بالقيام بالأمر بدعم من الجمهوريين... لكنهم لا يرغبون بالذهاب بعيدا إلى الحد الذي أراه ضروريا".

وقال "يمكننا تخفيف معاناة هذا البلد. أعتقد حقا أن المساعدة الحقيقية على السكة".

© 2021 AFP

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