بطولة ألمانيا: بايرن ميونيخ يعزز صدارته بفوز خامس تواليا ويتحضر لسداسية تاريخية

جون ماكدوغال ا ف ب

مهاجم بايرن ميونيخ الفرنسي كينغسلي كومان يسدد كرة هدف السبق في مرمى هرتا برلين خلال لقاء الفريقين في المرحلة 20 من الدوري الالماني، في برلين في 5 شباط/فبراير 2021

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برلين (أ ف ب)

حقق بايرن ميونيخ فوزه الخامس توالياً وعزز صدارته للدوري الألماني لكرة القدم عندما تغلب على مضيفه هرتا برلين 1-صفر الجمعة في افتتاح منافسات المرحلة العشرين.

ويدين النادي البافاري بالفوز إلى هدافه الفرنسي كينغسلي كومان الذي سجل هدف الفوز (21)، فيما أهدر مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي ركلة جزاء.

وخاض بايرن امتحانه الأخير المحلي قبل الاستحقاق القاري في قطر حيث سيخوض مسابقة كأس العالم ضمن سعيه لإحراز سداسية تاريخية عندما يسافر إلى الدوحة ليقابل الأهلي المصري في نصف النهائي الإثنين.

ورفع النادي البافاري رصيده إلى 48 نقطة في الصدارة مع أفضل سجل خارج ملعبه، وأفضل هجوم (58 هدفاً) وخامس أفضل دفاع (26 هدفاً في شباكه).

وحافظ بايرن على سلسلة نتائجه الجيدة خارج عقر داره، إذ لم يتعرض سوى لخسارتين في الدوري هذا الموسم، كانتا أمام هوفنهايم 1-4 وبوروسيا مونشنغلادباخ 2-3، مقابل 8 انتصارات وتعادل.

في المقابل، مني هرتا برلين بخسارته الرابعة توالياً، فيما لم يذق طعم الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري (تعادل و5 هزائم)، وبرصيد 17 نقطة من 20 مباراة يعتبر هذا الموسم ثاني أسوأ بداية له في "البوندسليغا" منذ اعتماد نظام منح الفائز 3 نقاط، بعد موسم 2009-2010 (11 نقطة) في عام سقوطه إلى الدرجة الثانية.

وعمد مدرب النادي البافاري هانزي فليك إلى إجراء ثلاثة تبديلات مقارنة بالمباراة الأخيرة، فحل نيكلاس سوله والمدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز ولوروا ساني محل جيروم بواتينغ والكندي ألفونسو ديفيز والإسباني مارك روكا.

وأبقى على المهاجم ليفاندوفسكي (32 عاما)، أفضل لاعب في العالم بتصويت الاتحاد الدولي في 2020، المتربع على عرش الهدافين في "البوندسليغا" مع 24 هدفاً، إلى جانب 6 تمريرات حاسمة.

وكان البولندي تألق في آخر لقاء جمع الفريقين الموسم الماضي على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات المرحلة الثالثة بتسجيله "سوبر هاتريك" قادت النادي البافاري للفوز بنتيجة 4-3.

من ناحية هرتا، أجرى مدرب الفريق المجري بال داداي بدوره ثلاثة تغييرات على تشكيلته الاساسية الاخيرة، فاشرك ماكسيميليان ميتيلستاد والسلوفاكي بيتر بيكاريك والتشيكي فلاديمير داريدا بدلا من كل من لوكا نتز، لوكاس كلونتر والفرنسي ماتيو غندوزي.

كما دفع بهدافه الشاب ابن الـ 21 عاما البرازيلي ماتيوس كونيا صاحب 6 أهداف و3 تمريرت حاسمة.

على الملعب الاولمبي في برلين وخلف أبواب موصدة أمام الجماهير بسبب تداعيات فيروس كورونا، بدأ الفريق المضيف اللقاء ضاغطا فهدد مرمى ضيفه بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة بعد سلسلة من التمريرات في عمق الدفاع البافاري، تصدى لها بقدمه الحارس الدولي مانويل نوير.

إلا ان الفرصة الاخطر كانت لبايرن الذي حصل على ركلة جزاء تسبب بها الحارس النروجي روني يارستين بعدما أعاق داخل المنطقة المنفرد ساني في الدقيقة العاشرة، ليعوض الخطأ الذي ارتكبه بارتمائه على الجهة الصحيحة لتسديدة ليفاندوفسكي مانعا الضيف من افتتاح التسجيل.

ورد بايرن بافتتاح التسجيل بعد تسديدة من خارج المنطقة للفرنسي كومان اصطدمت بقدم أحد مدافعي برلين وتحولت "ساقطة" من فوق الحارس (21).

وانتهى الشوط الاول على وقع اهدار ليفاندوفسكي رأسية مرت بجانب القائم (45+1).

في الشوط الثاني، اعتقد لاعبو هرتا أنهم ادركوا التعادل، إلا أن الحكم الغى هدف الصربي نيمانيا رادونيتش بعد ثلاث دقائق من دخوله بدلا من المهاجم البولندي كريستوف بياتيك، بداعي التسلل على زميله لاعب الوسط البلجيكي دودي ليكيباكيو صاحب التمريرة الاخيرة (63).

ومرة جديدة وقف الحارس يارستين سدا منيعا أمام ليفاندوفسكي بتصديه لتسديدته (76)، قبل أن يهدر كونيا منفردا فرصة هدف النقطة اليتيمة بعدما مرت كرته بجائب مرمى الحارس نوير الخارج لملاقاته (89).

وتقام السبت مباريات باير ليفركوزن مع شتوتغارت، فرايبورغ مع بوروسيا دورتموند، شالكه ومع لايبزيغ، ماينتس مع أونيون برلين، أوغسبورغ مع فولفسبورغ وبوروسيا مونشنغلادباخ مع كولن.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي هوفنهايم مع أينتراخت فرانكفورت وأرمينيا بيليفيلد مع فيردر بريمن.

© 2021 AFP