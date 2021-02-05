بطولة إيطاليا: إنتر يتصدر موقتاً ويشدد الخناق على ميلان

لاعب وسط إنتر نيكولو باريلا يسدد الكرة التي سجل منها الهدف الأول لفريقه بمرمى فيورنتينا في 5 شباط/فبراير 2021

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روما (أ ف ب)

قفز نادي إنتر موقتاً إلى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما كسر عقدة ملعب "أرتيميو فرانكي" وفاز على فيورنتينا 2-صفر في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من البطولة، ليشدد الخناق على غريمه ميلان في السباق إلى اللقب.

وبهدفي نيكولو باريلا (31) والكرواتي إيفان بيريسيتش (52)، تصالح نادي إنتر مع جماهيره بعد انتكاسة ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، حينما خسر 2-1 أمام يوفنتوس بهدفين لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي انتظار إياب الكأس في التاسع من شباط/فبراير، يسعى إنتر إلى استعادة الزخم في مساره لمحاولة تحقيق لقب الدوري الأول له منذ العام 2010، إذ تنتظره مواجهتان صعبتان أمام لاتسيو وغريمه ميلان.

وهذا الفوز هو الأول لإنتر على فيورنتينا في آخر سبع مواجهات بينهما، منذ المرة الأخيرة على ملعب "أرتيميو فرانكي" في شباط/فبراير 2014.

ورفع إنتر رصيده إلى 47 نقطة في المركز الأول موقتاً، بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يلعب الأحد مع كروتوني متذيل الترتيب، فيما بقي فيورنتينا على نقاطه الـ22 من 21 مباراة في المركز الثاني عشر، وهي أقل حصيلة له منذ هبوطه في العام 2002.

وشهدت المباراة عودة نجم إنتر المهاجم روميلو لوكاكو بعد إيقافه في الكأس إثر مشادة مع نجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكنه برز دفاعياً أكثر منه هجومياً.

وكاد إنتر يفتتح التسجيل في الدقيقة السادسة، عندما وصلت الكرة إلى نيكولو باريلا الذي سددها قوية من مسافة قريبة بوسط منطقة الجزاء، لكن حارس فيورنتينا البولندي بارتوميي دراغوفسكي تألق وأبعدها.

لكن باريلا نفسه، أبى إلا أن يوقع أول الأهداف باسمه، وكان له ذلك في الدقيقة 31، حين تلقى كرة تمريرة من التشيلي ألكسيس سانشيس خارج منطقة الجزاء، فيهأها لنفسه وسددها قوية متقنة سكنت الشباك إلى يسار الحارس.

كاد فيورنتينا أن يرد التحية بمثلها في الدقيقة 37، عندما سدد جياكومو بونافنتورا صاروخية لمسها الحارس البوسني سمير هاندانوفيتش وغير مسارها لترتد بالعارضة، وتصل إلى كريستيانو بيراغي الذي سددها مجدداً وكان له الحارس بالمرصاد مرة أخرى.

- فوز في "لحظة حساسة" -

وأجرى المدرب أنطونيو كونتي تبديلين في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، بإخراج التشيلي أرتورو فيدال ومواطنه سانشيس، وإدخال روبيرتو غاليارديني والأرجنتيني لاوتارو مارتينيس توالياً.

ومن هجمة سريعة، توغل المغربي أشرف حكيمي من الجهة اليمنى، ولعب كرة عرضية متقنة أكملها بيريسيتش بسهولة في المرمى (52).

وبعد ثلاث دقائق، سجل لوكاكو هدفاً، ألغاه الحكم بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "في إيه آر"، بداعي تسلل بيريسيتش في بداية الهجمة (55).

وأهدر لوكاكو فرصة تعزيز النتيجة عندما سدد كرة أهداه إياها حكيمي على طبق من فضة، ارتطمت بالمدافع وتحولت إلى ركنية (63).

وفي الدقيقة 77، سدد مارتينيس كرة تحولت بقدم الدفاع إلى ركنية، ارتقى لها السلوفاكي ميلان شكرينيار لكن رأسيته اعتلت العارضة.

وفي الدقيقة 78، طالب بيريسيتش بالخروج بسبب الإصابة، فدخل بدلاً منه ماتيو دارميان.

ولم يشكل الفريقان في ما بعد فرصاً تذكر، لينهي إنتر المباراة بالفوز وبشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري.

ويأتي هذا الفوز في وقت يمر فيه إنتر بـ"لحظة حساسة" وفق ما قال الجمعة مديره الإداري جيوسيبي ماروتا، مع سعي مجموعة سونينغ الصينية المالكة للنادي للبحث عن مستثمرين لتعويض الخسائر المالية.

وقال ماروتا لقناة "سكاي" قبيل المباراة "نحن نمضي قدماً بهذا الاتجاه ونأمل أن يتم حلّ هذه المشاكل لإعطاء مزيد من السلام للبيئة بأكملها".

وأضاف "نأمل في خواتيم سريعة، لكن هذه المشاكل تتجاوزنا، وهي تهم مساهمينا الذين هم أشخاص مسؤولون وسيتخذون قرارات حكيمة".

وكانت المجموعة الصينية المساهمة الرئيسة في النادي، أعلنت منذ أسابيع عدة البحث عن مستثمرين لضخ الأموال في إنتر.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية عدة إلى أن عملية بيع مباشر للـ"نيراتسوري" غير مستبعدة.

ووفقاً لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، فإن النادي يحتاج مبدئياً إلى 200 مليون يورو بشكل عاجل لضمان عملياته حتى الموسم المقبل.

وأجرى النادي مناقشات متعمقة مع صندوق الاستثمار البريطاني "بي سي بارتنرز"، من دون التوصل إلى اتفاق بشأن القيمة الإجمالية للنادي، وفقاً للصحيفة نفسها، إذ قيّمت سونسنغ إنتر بأكثر من 900 مليون يورو والصندوق بـ750 مليوناً.

وسبق للنادي أن نفى مطلع كانون الثاني/يناير شائعات عن عملية بيع محتملة.

© 2021 AFP