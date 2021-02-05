سيرينا تنسحب من دورة تحضيرية قبل ايام من استراليا المفتوحة لاصابة في الكتف

دافيد غراي ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

أعلنت الاميركية سيرينا وليامس الجمعة انسحابها من دوة "يارّا فالي كلاسيك" التحضيرية بسبب اصابة في الكتف، قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الاربع الكبرى.

ولم تبدُ المخضرمة صاحبة الـ39 عامًا انها تعاني من اي مشاكل عندما فازت على مواطنتها دانيال كولينز 6-2، 4-6 و10-6 في وقت سابق من اليوم لتضرب موعدًا مع الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميًا في نصف النهائي.

لكن بعد ساعات فقط من الفوز أعلنت انسحابها من الدورة.

وذكر الموقع الرسمي لرابطة المحترفات على تويتر "سيرينا وليامس انسحبت من منافسات الفردي لدورة يارّا فالي كلاسيك بسبب اصابة في كتفها الايمن".

تسعى وليامس الى لقبها الـ24 في الغراند سلام لمعادلة الرقم القياسي الذي تحمله الاسترالية مارغاريت كورت، وأدت جيدًا في المباريات التي شاركت فيها طيلة الاسبوع حتى يوم الجمعة.

وغرّد الحساب الرسمي لبطولة استراليا المفتوحة "نتطلع لرؤيتك على الملاعب الاسبوع المقبل".

ومع انسحاب سيرينا، ستتأهل بارتي تلقائيًا الى المباراة النهائية لملاقاة الاسبانية غاربيني موغوروسا او التشيكية ماركيتا فوندروشوفا.

وتقدّم موغوروسا المتوجة بلقبين في البطولات الكبرى مستويات مميزة في الدورات التحضيرية، حيث خسرت شوطين فقط في مباراتين قبل اليوم، قبل أن تقصي الاميركية صوفيا كينن التي اسقطتها في نهائي استراليا المفتوحة العام الماضي بنتيجة 6-2 و6-2.

أما اليابانية ناومي اوساكا المصنفة ثالثة عالميًا فبلغت نصف نهائي دورة "غيبسلاند تروفي" بفوزها على الرومانية ايرينا-كاميليا بيغو 7-5 و6-1، حيث ستلتقي الاوكرانية ايلينا سفيتولينا او البلجيكية اليز مرتنز.

وقالت اوساكا الباحثة عن لقبها الرابع في الغراند سلام "كانت خصمة صعبة...أنا سعيدة حقًا كونه لم يتحتم عليّ خوض شوط فاصل سوبر".

فيما خرجت المصنفة ثانية الرومانية سيمونا هاليب من الدورة بسقوطها المدوي امام الروسية ايكاترينا الكسندروفا 6-2 و6-1 حيث بدت وانها تعاني من آلام في اسفل الظهر.

وفي مكان آخر، أنقذت البيلاروسية فيكتوريا ازارنكا نقطتين لحسم المواجهة وفازت على الكازاخستانية يوليا بوتيننسيفا 6-4، 1-6 و11-9 لتبلغ الدور ربع النهائي من دورة "غرامبيانز تروفي".

© 2021 AFP