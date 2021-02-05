قمة ألمانية فرنسية غداة تودّد بايدن لحلفاء الولايات المتحدة التقليديين

ماركوس شريبر تصوير مشترك/ا ف ب

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تشارك في مؤتمر صحافي افتراضي حول القضايا الأمنية إلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الظاهر على الشاشة) والمستشار النمسوي سيباستيان كورتز ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، في مقرّ المستشارية ببرلين في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

تتباحث المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في أبرز المسائل الدفاعية ومسألة العلاقات بين ضفتي المحيط الأطلسي في اعقاب بروز بعض الخلافات الثنائية وغداة إعلان الرئيس الاميركي جو بايدن إعادة التقارب بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ "الرئيس والمستشارة سيتباحثان، بحضور وزراء الخارجية والجيوش، بشأن تعزيز السيادة الأوروبية وسيستعرضان" أبرز القضايا الراهنة، السياسية والدبلوماسية والصناعية.

وأضافت أنّهما "سيتناولان على وجه الخصوص قضايا الدفاع الأوروبي (...) و(العلاقات) العابرة للأطلسي والقضايا الدولية".

ومن المتوقع انعقاد مؤتمر صحافي مشترك عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش.

ويأتي ذلك غداة أول خطاب بارز لجو بايدن حول السياسة الخارجية، تميّز بوضع حد لسياسات سلفه دونالد ترامب وإعلان الرغبة في تعزيز العلاقات مع الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة، ذاكراً فرنسا وألمانيا بالاسم.

- خلافات -

وفي حين ترحب كلّ من باريس وبرلين بهذه الانطلاقة الجديدة بعد أربع سنوات اتصفت بالجفاء، فإنّ وجهتي نظرهما حول طبيعة العلاقة بين ضفتي الأطلسي ليست متناغمة تماماً.

وكان بالإمكان قياس الفجوة بين الطرفين في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، إبّان بروز تباين علني بين الرئيس الفرنسي ووزيرة الدفاع الألمانية القريبة من ميركل، بشأن درجة الاستقلال المطلوبة للأمن والدفاع الأوروبيين عن الولايات المتحدة.

وأعلن ماكرون في حينه أنّه يخالف بشدّة وجهة نظر أنغريت كرامب-كارينباور التي قالت في مقال إنّه "يجب وضع حدّ لوهم الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي" وإنّ "الأوروبيين سيعجزون عن استبدال الدور الحيوي الذي تلعبه الولايات المتحدة كضامن لأمنهم".

وقبل ذلك، كان تصريح الرئيس الفرنسي قبيل انعقاد مجلس الدفاع الفرنسي الألماني في تشرين الأول/اكتوبر 2019، حول "الموت الدماغي" لحلف شمال الأطلسي، قد أثار استنكارا في برلين.

- برنامج دفاعي مأزوم -

وقالت الباحثة الألمانية كلوديا مايجور، مديرة قسم "الأمن الدولي" ضمن المعهد الألماني للعلاقات الدولية والأمن، أمام رابطة "يوروبرس"، إنّ الزعيمين سيستعرضان "مسائل التسلّح وبرنامج القتال الجوي المستقبلي +اس. سي. آي. اف.+ وبرنامج القتال الميداني الرئيسي +ام جي. سي. اس.+، حيث ثمة أمل ضئيل في إيجاد حل للتمكن من المضي قدما".

وكان هذا أيضاً رأي صحيفة "هاندلسبلات" التي قالت الجمعة إنّ "أبرز مشروع تسلّح أوروبي يمرّ بأزمة".

وكان قد جرى الإعلان عن برنامج "اس. سي. آي. اف." عام 2017، وهو مشروع سيتم تطويره على مراحل عدّة. وتتفاوض الدول الشريكة حالياً بشأن تطوير برنامج تجريبي للطيران بحلول عام 2026، ما يتطلب إجمالي 6 مليارات يورو، حسب مصدر مطلع على الملف.

بيد أنّ التقدّم في هذا الملف يعدّ شاقاً، والتعاون بين البلدين وصناعييهما معقّد للغاية.

وتقول مايجور إنّ برنامج "+اس. سي. آي. اف.+ يعكس صورة مصغّرة عن جميع المشكلات بين الثنائي الفرنسي-الألماني". وتشير في هذا الصدد على سبيل المثال إلى أنّ المديرية العامة الفرنسية للتسلح ليس لها نظير في ألمانيا، إضافة إلى أنّ سلطة البوندستاغ الذي يوافق على مخصصات الموازنة تتخطى بكثير صلاحيات الجمعية الوطنية في باريس. أو أيضاً انعدام التوازن بين الصناعة العسكرية الفرنسية القوية ونظيرتها الألمانية الأكثر تواضعاً.

وقد يتأثر هذا البرنامج بالانتقال السياسي المرتقب في ألمانيا بعد مغادرة أنغيلا ميركل السلطة في أعقاب الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر.

ويقول المصدر المطلع على الملف "إذا أردنا القيام بشيء ما، فيجب أن يتم ذلك قبل الانتخابات المرتقبة في ألمانيا وفرنسا".

في ضوء ذلك، سيتحادث إيمانويل ماكرون أيضاً مع أحد المطروحين لخلافة ميركل، ماركوس شودر. ويرأس شودر حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، حليف حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل، وهو حالياً الشخصية السياسية الأكثر شعبية خلف أنغيلا ميركل.

© 2021 AFP