لائحتان فقط تتنافسان في جولة جديدة لانتخاب مسؤولي المرحلة الانتقالية في ليبيا

الامم المتحدة/ا ف ب/ارشيف

صورة وزعتها الامم المتحدة لاجتماع منتدى الحوار الليبي في جنيف، خلال عزف النشيد الوطني في افتتاح المنتدى في الأول من شباط/فبراير 2021

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جنيف (أ ف ب)

بقيت قائمتان فقط في السباق للجولة الثانية من انتخاب رئيس الوزراء وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة بهدف التحضير للانتخابات الوطنية المرتقبة في 24 كانون الأول/ديسمبر.

ويشكل هذا التصويت الذي يُجرى في سويسرا ويبث على الهواء مباشرة من قبل الأمم المتحدة، المرحلة الأخيرة في عملية اختيار رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي الانتقالي.

ومن المقرر ان تضم هذه الهيئة ثلاثة أعضاء هم رئيس ونائبين له يمثلون طرابلس في الغرب وبرقة في الشرق وفزان في الجنوب.

وبدأ 75 مشاركا في الحوار السياسي الليبي مجتمعين منذ الإثنين في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، التصويت في الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش لاختيار هذه الشخصيات، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة.

وعقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 بالمئة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.

وفي الدورة الأولى كان على المشاركين الاختيار بين أربع لوائح قالت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني وليامز إنها "متنوعة وتمثل عظمة ليبيا وإمكاناتها".

وبما أن أيا منها لم تحصل على عتبة 60 بالمئة من الأصوات، يفترض أن تنظم جولة ثانية عند الساعة 13,00 ت غ لاختيار واحدة من اللائحتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى.

وستكون العتبة المحددة في الجولة الثانية 50 بالمئة بالإضافة إلى صوت واحد.

- "خطأ" -

تشهد ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام الزعيم معمر القذافي إثر انتفاضة شعبية عام 2011.

وتتنازع سلطتان الحكم في ليبيا: في الغرب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي تتّخذ طرابلس مقرّاً وتعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا، وسلطة بقيادة المشير خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد مدعومة من روسيا والامارات خصوصاً.

واللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات (25 صوتا) في الدورة الأولى هي لائحة فتحي باشاغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق الوطني وهو من الشخصيات الأوفر للفوز بمنصب رئيس الوزراء.

وتضم هذه اللائحة عقيلة صالح الرئيس الحالي لبرلمان طبرق وأبرز المرشحين لرئاسة المجلس الرئاسي. وصالح رجل قانون متحفظ يبلغ من العمر 77 عاما، وعمل لوقت طويل في ظل خليفة حفتر الذي دعمه للوصول إلى السلطة قبل أن يعترف به المجتمع الدولي كأبرز محاوري النزاع الليبي عن معسكره على حساب المشير.

وأقر صالح هذا الأسبوع أن الهجوم الذي شنّته قوّات حفتر في نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، كان "خطأً" وأنه "لا يوجد انسان معصوم عن الخطأ".

وحصلت القائمة التي تضم محمد يونس المنفي المرشح للرئاسة وموسى الكوني وعبد الله حسين اللافي وعبد الحميد محمد دبيبة المرشح لمنصب رئيس الوزراء، على 20 صوتا.

-"قبول النتائج"-

تقول الأمم المتحدة إنه ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة "إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن" حتى الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.

كما أكدت وليامز الجمعة أنه يتعين على المرشحين التعهد بأن تشكل النساء "30 بالمئة على الأقل" في مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.

ودعت وليامز المشاركين في الحوار الليبي الالتزام "بقبول نتيجة التصويت". وهذا ما فعلوه من خلال التصفيق.

وبعد فشل هجوم شنّته قوّات حفتر في نيسان/أبريل 2019 للسيطرة على طرابلس، توصّل طرفا النزاع إلى اتّفاق على هدنة دائمة في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي واستأنفا الحوار السياسي بدعم من الأمم المتحدة.

وأُطلق الحوار الليبي في تونس في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر وافق المشاركون على تنظيم انتخابات "وطنية" في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

طلب مجلس الأمن الدولي الخميس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نشر مجموعة أولى من المراقبين للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار في ليبيا.

© 2021 AFP