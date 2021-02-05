مقتل فلسطيني برصاص حراس داخل مستوطنة عشوائية في الضفة الغربية المحتلة

مناحيم كاهانا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مستوطنة هار جيلو في الضفة الغربية المحتلة في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

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القدس (أ ف ب)

قتل فلسطيني صباح الجمعة برصاص حارس مستوطنة اسرائيلية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة دخلها الشاب بعد منتصف الليل في سيارته، وفق مصادر اسرائيلية وفلسطينية.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية وفا "استشهد صباح اليوم الجمعة، الشاب خالد ماهر نوفل (34 عاما) من قرية راس كركر، غرب رام الله، بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه، على جبل "الريسان" القريب من القرية".

وقال سكان من القرية لفرانس برس "إن قوات الاحتلال اقتادت والده وشقيقه للتعرف على مقتنياته وما زالت تحتجز جثمانه".

من جهته قال الجيش إنه "تم شل حركته من قبل أحد حراس مزرعة ساديه افرايم التي دخل إليها بالقرب من مدينة قلقيلية الفلسطينية".

كما ذكر أنه "لم يتم العثور على سلاح" بحوزة الشاب الذي وصفه بأنه "مهاجم".

وقال الجيش في بيان إن نوفل "دخل في الساعة 3:45 صباحًا إلى مزرعة ساديه إفرايم في سيارة، ونزل من السيارة وهو يركض نحو منزل صاحب المزرعة ويصرخ الله أكبر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي "في الوقت نفسه، رصد حارس المزرعة الرجل ونبه حراسًا آخرين كانوا نيامًا، ثم اندفع الفلسطيني نحو الحارس واعتدى عليه قبل أن يشل حركته حارس آخر كان قد استيقظ لتوه".

في أعقاب الحادث، اقتحم جنود الجيش الاسرائيلي صباح الجمعة قرية رأس كركر.

وقالت مصادر فلسطينية إن "الشهيد كان موظفًا في وزارة المالية، وكان متزوجًا ولديه طفل عمره 4 سنوات".

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967. ويعيش حوالى 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات في الضفة الغربية، على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2,8 مليون نسمة.

وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية جميعها غير قانونية من منظور القانون الدولي.

© 2021 AFP