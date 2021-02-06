الدوري الاميركي للمحترفين: راندل وبايتون يقودان نيكس للفوز على ترايل بلايزرز

جاريد تيلتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

قاد جوليوس راندل وإلفريد بايتون مع 22 نقطة لكل منهما، فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في 6 شباط/فبراير 2021

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نيويورك (أ ف ب)

قاد جوليوس راندل وإلفريد بايتون مع 22 نقطة لكل منهما، فريقهما نيويورك نيكس للفوز على بورتلاند ترايل بلايزرز 110-99 السبت، ضمن منافسات دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وأضاف راندل الى سجله التهديفي، 11 متابعة، فيما ساهم الكندي آر جي باريت بـ 18 نقطة، فيما تألق لاعب الاحتياط أليكس بوركس مع 16 نقطة من بين 6 لاعبين سجلوا أكثر من 10 نقاط.

وكان داميان ليلارد أفضل مسجل للفريق الخاسر مع 29 نقطة، بينما أضاف زميله غاري ترنت 19.

قال بوركس "نحاول فقط أن نلعب بقوة. الفوز بألعاب مفتوحة يحدث عندما تلعب بقوة، وهذا ما حصل".

وأقرّ بوركس الذي يدافع عن قميص ناديه السادس في غضون عامين فقط منذ انضمامه إلى الدوري، إن التعطش للضغط على المنافس حفز هيمنة فريقه نيويورك نيكس وسمح له بالسيطرة على بلايزرز.

وتابع متحدثا عن حافز الفوز "فقط التنافس على كل تسديدة، البقاء في القمة، اللعب بأسلوبنا الدفاعي، اللعب بقوة، واستعادة كراتنا وهذا ما فعلناه".

حقق نيكس فوزه الثاني تواليا أمام بلايزرز، رافعا سجله إلى 11 انتصارا مقابل 13 خسارة، ليحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية، فيما تعرض بلايزرز لخسارته العاشرة مقابل 12 فوزا، متساويا مع سان انتونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز في المركز السادس في المنطقة الغربية.

© 2021 AFP