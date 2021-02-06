الدوري الاميركي: يانيس وهاردن ولينارد يرفعون الصوت ضد مباراة كل النجوم

سارة ستاير غيتي/ا ف ب/ارشيف

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نيويورك (أ ف ب)

تعالت الاصوات المنددة بإقامة مباراة كل النجوم (أول ستار) عبر اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو (ميلووكي باكس)، كواهي لينارد (لوس أنجليس كليبرز) وجيمس هاردن (بروكلين نتس) الذين انضموا الى ليبرون جيمس نجم لوس انجليس ليكرز في موقف موحّد من المباراة المقررة الشهر المقبل بسبب وتيرة مباريات الدوري المرتبطة بالاجراءات الصحية اثر تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت انطلقت عملية التصويت من قبل الجماهير لاختيار خمسة اساسيين لكل فريق هذا الاسبوع، تخطط رابطة الدوري بحسب العديد من وسائل الإعلام تنظيم مباراة "أول ستار" تجمع أفضل اللاعبين في الدوري في 7 آذار/مارس في أتلانتا.

قال هاردن نجم كليبرز "نعلم جميعا لماذا نخوض المباراة"، وتابع "هناك عنصر المال. إنها فرصة للفوز بالمزيد من المال... مع تفضيل المال على الصحة، من ناحية ما".

ولم يشذ أنتيتوكونمبو عن هارن اذ قال بدوره "عندما بدأ الدوري كنا نعتقد أنه لن تقام مباراة +أول ستار+، وانه بامكاننا أن نقضي المزيد من الوقت مع عائلتنا".

وأردف قائلا "أعتقد أن كل لاعب كان ينتظر الايام الخمسة أو السبعة من الراحة".

وكان "الملك" جيمس وصف في وقت سابق فكرة اقامة "أول ستار" بالـ "صفعة" للاعبين وأنه لا "يملك الطاقة ولا الحافز" لحدث مماثل.

من ناحيته قال هاردن أفضل مسجل في الاعوام الثلاثة الاخيرة "من المرهق أن نلعب الكثير من المباريات في اسبوع. كنت أعتقد أن هذا الاسبوع كان من المفترض أن يسمح لنا بالاسترخاء، وأن نكون الى جانب عائلتنا والابتعاد عن كرة السلة".

© 2021 AFP