بطولة إسبانيا: ميسي يستعيد بسمته مجددا في برشلونة (كومان)

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

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مدريد (أ ف ب)

يعتقد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الاسباني أن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي اصبح سعيدا مرّة أخرى في صفوف الفريق الكاتالوني، لكنه أقر ان أفضل لاعب في العالم ست مرات سيقرّر مستقبله مع النادي لوحده.

ويمكن لميسي (33 عاما) أن يصبح لاعبا حرا في نهاية عقده في حزيران/يونيو، فيما يرغب كل مانشستر سيتي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي بضمه.

قال كومان "هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره تقرير مستقبله. أرغب ببقائه لسنوات عديدة، وأحاول ان ابقيه سعيدا، كما هو الحال راهنا".

تابع "يمنحنا ليو نوعية كبيرة ونحن بحاجة اليه. يرفع المعنويات وطاقة الفريق، لكن مستقبله بين يديه".

وتحسّن برشلونة في الاسابيع الماضية تحت اشراف مدربه الهولندي، وينوي تحقيق فوزه السادس تواليا في الدوري عندما يزور ريال بيتيس الاحد.

وتتزامن انتفاضته مع عودة المهاجم الفرنسي انطوان غريزمان الى مستواه، اذ سجل سبعة أهداف في آخر ثماني مباريات، بينها ثنائية خلال الفوز الصعب على غرناطة 5-3 الاربعاء في مسابقة الكأس.

قال كومان "اتذكر اتصالي به عندما انضممت إلى برشلونة. أخبرته عن ثقتي الكبيرة به. أعرف انه لم يكن ناجعا بداية، مقارنة مع وضعه الحالي. لكني لم أشكك أبدا به وهو يقوم بنقد ذاتي. يقوم بعمل شاق ليقدم افضل مستوى. لا يمكنك أن تطلب منه المزيد".

وإلى غريزمان، استعاد مواطنه عثمان ديمبيلي البعض من مستواه، ما دفع كومان الى القول "لا اعرف ماذا حدث في السنوات السابقة، لكنه تحسّن كثيرا على الصعيد البدني".

تابع "هو رائع، يتبارز فرديا مع الخصوم وهو سريع. أحب هذا اللاعب. يشارك كثيرا، هو سعيد ويجب أن نستمر على هذا المنوال".

وأكد كومان اصابة الظهير سيرجي روبرتو بفخذه والتي ستبعده عن مواجهة سان جرمان في ذهاب الدور الـ16 لدوري ابطال اوروبا الشهر الجاري.

© 2021 AFP