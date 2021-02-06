بطولة إنكلترا: أرسنال يعود إلى دوامة الخسارة

تيم غود تصوير مشترك/ا ف ب

سجل واتكنز في مرمى ارسنال بعد 74 ثانية على صافرة البداية

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برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

عاد أرسنال إلى دوامة النتائج السيئة وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بسقوطه أمام مضيفه أستون فيلا صفر-1 السبت في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين.

وكان أرسنال عرف بداية سيئة للموسم قبل ان ينتفض ويحقق خمسة انتصارات في ست مباريات، لكنه مني بخسارة ثانية تواليا بعد الاخيرة ضد ولفرهامبتون التي شهدت طرد لاعبين في صفوفه المدافع البرازيلي دافيد لويز والحارس الالماني برند لينو.

ويحتل ارسنال المركز العاشر بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، واستون فيلا الثامن موقتا.

وكان ارسنال انزلق الى منطقة الهبوط في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد خسارته أمام فيلا بالذات بثلاثية نظيفة.

على ملعب فيلا بارك، مُني أرسنال بهدف مبكر لأولي واتكنز بعد 74 ثانية على البداية بكرة ارتدت من المدافع روب هولدينغ، ولم يعرف طوال المباراة كيف يعود إلى النتيجة. وهذا أكثر هدف مبكر لفيلا في الدوري منذ 2014.

ويفتقد ارسنال في الاونة الاخيرة النجاعة الهجومية، فلم يسجل سوى مرة يتيمة في آخر ثلاث مباريات.

وفي ظل غياب لينو الموقوف، خاض الاسترالي مات راين ظهوره الاول مع فريق شمال لندن، بعد انضمامه على سبيل الإعارة من برايتون.

ونزل مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ في آخر نصف ساعة، للمرة الثانية بعد غيابه بسبب مرض والدته، على غرار لاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد الاسباني.

© 2021 AFP