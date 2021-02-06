بطولة إنكلترا: ايفرتون يحرم مانشستر يونايتد من فوز مثير بهدف قاتل

مايكل ريغن تصوير مشترك/ا ف ب

دومينيك كالفرت-لوين يحتفل بهدف التعادل القاتل لايفرتون ضد مانشستر يونايتد في الدوري الانكليزي لكرة القدم في 6 شباط/فبراير 2021

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برمنغهام (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

حرم ايفرتون مضيفه مانشستر يونايتد من إبقاء الضغط على جاره وغريمه سيتي المتصدر عندما فرض عليه تعادلا قاتلا ومثيرا 3-3 في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت.

واكتفى يونايتد الثاني بنقطة رافعا رصيده الى 45 نقطة بفارق نقطتين عن سيتي المتصدر الذي يحل الاحد على ليفربول الرابع في قمة المرحلة، علمًا ان سيتي يملك ايضًا مباراة مؤجلة وبفارق ثلاث نقاط عن ليستر سيتي الثالث الذي يحل على ولفرهامبتون.

وسجل الاوروغوياني ادينسون كافاني (24)، البرتغالي برونو فرنانديش (45) والاسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70) أهداف اصحاب الارض فيما أحرز الـ "توفيز" هدفين في غضون ثلاث دقائق عبر الفرنسي عبودلاي دوكوريه (49) والكولومبي خاميس رودريغيس (52) قبل ان يسجل دومينيك كالفرت-لوين هدف التعادل في الدقيقة 90+5.

ورفع فريق المدرب الايطالي كارلو انشيلوتي رصيده الى 37 نقطة في المركز السادس موقتا.

ودخل فريق المدرب النروجي أوليه غونار سولسكاير الى اللقاء منتشيًا من فوزه التاريخي بنتيجة 9-صفر على ساوثمبتون في المرحلة السابقة عاد به الى الانتصارات في الدوري بعد خسارة وتعادل.

وهدد يونايتد بداية عبر مايسون غرينوود الذي توغل الى المنطقة وسدد كرة الى جانب القائم (23).

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عندما رفع ماركوس راشفود عرضية رائعة عن الرواق الأيمن نحو القائم الثاني تابعها كافاني رأسية (24).

وأتيحت فرصة لريتشارليسون لمعادلة النتيجة عندما شتت المدافع السويدي فيكتور لينديلوف كرة خاطئة خطفها البرازيلي وسدد نحو المرمى الخالي من زاوية ضيقة عن الجهة اليسرى بعد خروج الحارس الاسباني دافيد دي خيا مرت بجانب القائم (42).

وسجل فرنانديش الهدف الثاني بتسديدة رائعة غير متوقعة بيمناه من خارج المنطقة لولبية فوق الحارس (45).

الا ان بداية الشوط الثاني شهدت انتفاضة لايفرتون الذي عادل النتيجة في غضون ثلاث دقائق، إذ قلّص بداية عندما مرر كالفرت-لوين عرضية كان دي خيا قادرًا على التقاط الكرة الا انه ابعدها لتتهيأ امام دوكوريه تابعها سهلة في الشباك (49).

ولعب الفرنسي دور الممرر بعد ثلاث دقائق بتمريرة حاسمة الى رودريغيس داخل المنطقة سددها بيسراه على يسار دي خيا (52).

ورفع يونايتد ايقاعه بعد الهدفين وهدد عبر راشفود داخل المنطقة الا ان الحارس السويدي روبن اولسن أبعد الكرة بصدره (63).

وسجل ماكتوميناي هدف التقدم لاصحاب الارض برأسية اثر كرة ثابتة نفذها لوك شو (70) قبل ان تعلو تسديدة فرنانديش العارضة (77).

وحصل يونايتد على فرصة اخرى عن طريق راشفود الا ان كرته مرت بجانب القائم (78).

وخطف ايفرتون هدفًا قاتلا عندما رفع مايكل كين كرة طويلة من ضربة ثابتة وصلت الى كالفرت-لوين وسط هشاشة دفاعية من لاعبي يونايتد تابعها في المرمى (90+5).

- أرسنال يعود الى دوامة الهزائم -

عاد أرسنال إلى دوامة النتائج السيئة وعجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثالثة تواليا في الدوري بسقوطه أمام مضيفه أستون فيلا صفر-1.

وكان أرسنال عرف بداية سيئة للموسم قبل ان ينتفض ويحقق خمسة انتصارات في ست مباريات، لكنه مني بخسارة ثانية تواليا بعد الاخيرة ضد ولفرهامبتون التي شهدت طرد لاعبين في صفوفه المدافع البرازيلي دافيد لويز والحارس الالماني برند لينو.

ويحتل ارسنال المركز العاشر بفارق 16 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي، واستون فيلا الثامن موقتا.

وكان النادي اللندني انزلق الى منطقة الهبوط في تشرين الثاني/نوفمبر، بعد خسارته أمام فيلا بالذات بثلاثية نظيفة.

وقال المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا بعد الخسارة "في الدوري الممتاز، عندما تمنح هدفًا لخصمك - وقد منحناهم ثلاث فرص اخرى لاكون صريحًا - ومن ثم لا تكون حاسمًا في منطقة منافسك، لن تفوز بالمباريات".

على ملعب فيلا بارك، مُني أرسنال بهدف مبكر لأولي واتكنز بعد 74 ثانية على البداية بكرة ارتدت من المدافع روب هولدينغ، ولم يعرف طوال المباراة كيف يعود إلى النتيجة. وهذا أكثر هدف مبكر لفيلا في الدوري منذ 2014.

ويفتقد ارسنال في الاونة الاخيرة النجاعة الهجومية، فلم يسجل سوى مرة يتيمة في آخر ثلاث مباريات.

وفي ظل غياب لينو الموقوف، خاض الاسترالي مات راين ظهوره الاول مع فريق شمال لندن، بعد انضمامه على سبيل الإعارة من برايتون.

ونزل مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ في آخر نصف ساعة، للمرة الثانية بعد غيابه بسبب مرض والدته، على غرار لاعب الوسط النروجي مارتن أوديغارد المعار من ريال مدريد الاسباني.

- بطاقتان حمراوان -

وفرّط وست هام بفرصة الارتقاء الى المركز الرابع ولو موقتًا بتعادله سلبا مع مضيفه فولهام في لقاء شهد طرد التشيكي توماس سوتشيك من جانب الضيوف في الدقيقة الاخيرة (90+7).

وأثارت البطاقة التي اشهرها الحكم مايك دين الجدل بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لصدام غير متعمد من التشيكي على المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش.

ورفع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس رصيده الى 39 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطة عن ليفربول الذي يستضيف مانشستر سيتي الاحد في قمة المرحلة.

وحقق نيوكاسل فوزًا مثيرًا 3-2 على ضيفه ساوثمبتون في مباراة شهدت ايضًا طرد الايرلندي جيف هندريك من جانب أصحاب الارض في الدقيقة 50.

وسجل جوزيف ويلوك المعار من ارسنال (16) والباراغوياني ميغيل ألميرون (26 و45+4) أهداف الـ "ماغبايرز" فيما أحرز الياباني تاكومي مينامينو المنتقل منذ بضعة أيام من ليفربول معارا حتى نهاية الموسم (30) وجيمس وارد-براوز (48) هدفي فريق ساوثمبتون.

© 2021 AFP