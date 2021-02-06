بطولة فرنسا: فوز رابع تواليا لليون يمنحه الصدارة موقتا

فيليب ديسمازيس ا ف ب

لاعبو ليون يحتفلون بالفوز على ستراسبورغ المنقوص عدديا خلال لقاء الفريقين في المرحلة 24 من بطولة فرنسا لكرة القدم، في ليون في 6 شباط/فبراير 2021

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باريس (أ ف ب)

حقق ليون فوزه الرابع تواليا أمام ستراسبورغ 3-صفر المنقوص عدديا وتصدر موقتا ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم ضمن منافسات المرحلة 24 السبت.

واستفاد ليون من طرد لاعب وسط ستراسبورغ أدريان توماسون قي الدقيقة 14 لنيله بطاقتين صفراوين في غضون دقيقة: الاولى اثر خطأ على البرازيلي تياغو منديش والثانية بسبب اعتراضه على القرار، لتسجيل ثلاثية، منها ثنائية لقائده ومهاجمه الهولندي ممفيس ديباي (20 و68)، فيما اضاف المهاجم الكاميروني كارل توكو-إيكامبي الثالث (30).

-"لقد أنجزنا عملنا"-

علّق مدرب ليون رودي غارسيا على انجاز فريقه بالقول "قدمنا مباراة رائعة واستمتعت برؤية فريقي يلعب. أردنا أن نحقق فوزنا الرابع تواليا والضغط على منافسينا الذين يلعبون الأحد".

وتابع "سجلنا ثلاثة أهداف وركلة حرة مباشرة رائعة للاعب (ممفيس ديباي) تدرب على حالات كهذه الجمعة خلال التمارين. كما تمكنت من توفير جهود بعض اللاعبين للاستحقاقات المقبلة".

وأكد مدرب ليل وروما ومرسيليا السابق أن فريقه تحرك بشكل جيد في بداية المباراة وخلق الفرص للتسجيل وانه "عرف كيف يتعامل مع التفوق العددي أمام منافس تراجع أمام منطقته. الآن، سنتحضر لمباراة الكأس أمام أجاكسيو الثلاثاء. لقد أنجزنا عملنا".

وهو الفوز الخامس عشر لليون هذا الموسم، ليرفع رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، ويتقدم بفارق نقطة عن المتصدر السابق ليل الذي يلعب أمام مضيفه نانت الاحد وعينه على استعادة المركز الأوّل.

فيما تشهد هذه المرحلة قمة بين مرسيليا وثالث الترتيب باريس سان جرمان (48 نقطة) الاحد.

في المقابل، لم يذق ستراسبورغ طعم الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة، فخسر مرتين وتعادل مثلهما ليحتل المركز 15 في الترتيب.

-حالة طرد وثنائية لديباي-

تبدلت معالم اللقاء بعد 14 دقيقة من صافرة البداية اثر طرد توماسون، فافتتح ليون التسجيل بعد 6 دقائق على حالة الطرد إثر خطأ في وسط الملعب، استغله الجزائري الأصل حسام عوار ليمرر في العمق إلى المهاجم ديباي الذي انفرد وسدد على يمين الحارس الياباني إيجي كاواشيما (20)، مسجلا للمرة الاولى منذ هدفه الاخير أمام رين (2-2) في المرحلة 19.

وضاعف المهاجم توكو-إيكامبي النتيجة لفريقه بعد تمريرة في العمق من منديش، فاخترق المنطقة ورفع الكرة بعكس الحارس (30)، رافعا رصيده إلى 11 هدفاً.

وأضاف ديباي الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له من ركلة حرة مباشرة (68) في شوط ثان تميز بقلة الفرص، علما أن ليون لم يسجل من هذا الامتحان منذ 27 شباط/فبراير 2019.

ورفع المهاجم الهولندي رصيده إلى 13 هدفا في الدوري هذا الموسم خلف المتصدر مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي (15)، وإلى 67 مع ليون منذ انضمامه إليه في كانون الثاني/يناير 2017 ليتجاوز مهاجم ليون السابق وريال مدريد الإسباني الحالي كريم بنزيمة (66) ويعادل رقم أنجل رامبرت الذي حققه موسم 1960-1970.

قال ديباي لاعب مانشستر يونايتد الانكليزي السابق "بدأنا بشكل جيد وحاولنا التسجيل بسرعة ولكن بعد حالة الطرد باتت الامور أسهل".

وأضاف عن لعب فريقه وتجاوزه للرصيد التهديفي لبنزيمة "أنا راضٍ عن أسلوب لعب الفريق خلال الشوط الأوّل. تجاوزت الرصيد التهديفي لبنزيمة مع ليون، وهو مهاجم كبير يتابع تسجيل الأهداف ولكن لا أريد مقارنة نفسي معه. أنا سعيد من أدائي ومن احصاءاتي".

وافتتحت المرحلة اليوم بفوز لوريان على رينس 1 - 0، على أن تستكمل بمباراة لنس مع رين.

وتختتم الاحد بلقاءات بريست مع بوردو، ونيم مع موناكو، ومونبلييه مع ديجون، وسانت اتيان مع متز، ونيس مع انجيه.

© 2021 AFP