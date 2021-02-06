تشيلي تلقّح أكثر من 550 ألف شخص خلال ثلاثة أيام

مارتان بيرنيتي ا ف ب

ممرضة تعطي لقاح كورونافاك لرجل مسنّ في مركز تطبيع في سانتياغو في تشيلي في 3 شباط/فبراير 2021

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سانتياغو (أ ف ب)

أعطت تشيلي حتى السبت اللقاح المضاد لفيروس كورونا ل556 ألف شخص، بعد ثلاثة أيام من إطلاق حملتها الكبيرة للتطعيم التي تستهدف أولاً المسنين، وفق ما أفادت وزارة الصحة.

وكانت الحكومة والبلديات وضعت اعتباراً من الأربعاء في الخدمة ملاعب ومراكز رياضية إضافة إلى مراكز الرعاية الحكومية في كافة أنحاء البلاد، لتحقيق هدف تطعيم خمسة ملايين شخص بحلول نهاية آذار/مارس و15 مليوناً في تموز/يوليو من أصل 18 مليون نسمة في البلاد.

وسبق أن بدأت تشيلي بتطعيم العاملين في القطاع الصحي في كانون الأول/ديسمبر بعد أن تلقت شحنة أولى تتضمن 154 ألف جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك.

وشهدت حملة التلقيح المجانية بدءاً من الأربعاء، انضمام عدد كبير من الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 80 عاماً، إذ إنهم أول من تلقى دعوات للتلقيح في الأسبوع الأول من الحملة.

وأوضح وزير الصحة انريكي باريس أن يوم الجمعة وحده شهد تطعيم 112,619 شخصاً تتجاوز أعمارهم 85 عاماً. وقال "بذلوا جهداً الخروج من منازلهم، بفرح واقتناع كبير بأن (اللقاح) سيعطي بصيص أمل لمستقبلهم".

وبدأت تشيلي هذا الأسبوع حقن أولى الجرعات من لقاح كورونافاك الذي طوّره مختبر سينوفاك الصيني ويُتوقع أن تتلقى 10 ملايين جرعة منه.

وأبرمت البلاد اتفاقات تشمل حوالى 36 مليون جرعة في المجمل مع مختبرات فايزر وسينوفاك وجونسون إند جونسون وأسترازينيكا.

ولم تستبعد السلطات التشيلية اللجوء في وقت لاحق إلى لقاح سبوتنيك-في الروسي. ولم يتمّ إبرام أي اتفاق حتى الآن مع شركة موديرنا.

وتسجّل تشيلي نحو أربعة آلاف إصابة جديدة بكوفيد-19 يومياً. ومنذ بدء تفشي الوباء، أحصت البلاد أكثر من 740 ألف إصابة و18808 وفيات.

ومُنح لقاح كورونافاك المستخدم في البرازيل وتركيا، السبت موافقة "مشروطة" من الهيئة الصينية الناظمة للأدوية التي باتت تسمح باستخدامه لعامة السكان في الصين.

© 2021 AFP