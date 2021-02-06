كأس رابطة المحترفين: ميدفيديف وروبليف يقودان روسيا لملاقاة إيطاليا في النهائي

وليام ويست ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

تغلبت روسيا على ألمانيا 2-1 وإيطاليا على إسبانيا 3-صفر وبلغتا السبت نهائي كأس رابطة المحترفين "أيه تي بي" في كرة المضرب في مدينة ملبورن الاسترالية.

ويتنافس المنتخبان الاحد على لقب النسخة الثانية لخلافة صربيا المتوجة العام الماضي.

في المواجهة الأولى، حسم منتخب روسيا المواجهة في مباراتي الفردي.

وفي قمة على ملعب رود ليفر أرينا بين لاعبين من العشرة الاوائل عالميا، تفوّق دانييل ميدفيديف الرابع على الكسندر زفيريف السابع 3-6 و6-3 و7-5.

قال ميدفيديف في مؤتمر صحافي "خضنا مباراتين صعبتين وخسرنا المجموعة الاولى". تابع "لم تكن الامور سهلة، لأننا حصلنا على يومي راحة قبل المباراة".

اضاف ميدفيديف "كانت مباراة مجنونة. أنا سعيد للفوز برغم بعض الامور التي لم تعجبني في المباراة".

كما قاتل أندري روبليف الثامن لتخطي يان-لينارد شتروف (37) بثلاث مجموعات 3-6 و6-1 و6-2.

قال روبليف (23 عاما) "كنت عصبيا في المجموعة الاولى كما كان يهجم كثيرا".

تابع "احتجت الى التغيير بطريقة لعبي ورفع مستواي، فبدأت العب بشراسة أكبر".

وفي مباراة هامشية في الزوجي، فاز شتروف وكيفن كرافييتس على الزوجي الروسي يفغيني دونسكوي وأصلان كاراتسيف 6-3 و7-6 (7-2).

وفي نصف النهائي الثاني، قاد ماتيو بيريتيني المصنف عاشرا عالميا وفابيو فونييني (17) ايطاليا الى فوزين في الفردي قبل انسحاب فريق الزوجي الاسباني.

تغلب فونييني على بابلو كارينيو بوستا 6-2 و1-6 و6-4 وبيريتيني على روبرتو باوتيستا أغوت 6-3 و7-5.

وخاضت اسبانيا المواجهة دون نجمها الكبير رافايل نادال المنسحب بسبب آلام في ظهره.

قال بيريتيني "لم اتمكن من اللعب العام الماضي، لذا أنا سعيد لبلوغنا النهائي في مشاركتي الأولى. لكن المهمة لم تنته بعد".

وتم تقليص عدد المشاركين في البطولة من 24 منتخبا الى 12 بسبب تداعيات فيروس كورونا، وذلك في مدينة ملبورن بدلا من اقامتها في عدة مدن.

© 2021 AFP