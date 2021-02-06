نتانياهو يعد بتوزير مرشح عربي إسرائيلي على قوائم الليكود في حال فوزه بانتخابات آذار/مارس

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القدس (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أنّه سيمنح منصبًا وزاريًا لمرشّح عربي إسرائيلي مدرج على قوائم الليكود الانتخابيّة في حال فوز حزبه بانتخابات آذار/مارس.

وقال نتانياهو في فيديو نشره على فيسبوك وتويتر "أنا فخور بأنّ نائل الزعبي، المربي المحترم الذي كرّس سنين من حياته لتقدّم المجتمع العربي، انضمّ إلى قائمة" حزب الليكود اليميني، مشيرًا إلى أنّها "المرّة الأولى التي ينضمّ فيها مواطن إسرائيلي مسلم للّيكود".

وأضاف "سأقوم بتعيين نائل الزعبي وزيرًا لتطوير المجتمع العربي بحكومتي. فعلنا الكثير، إنما لدينا الكثير لنفعله، وسنفعل ذلك معا".

وسبق أن انتُخب العديد من العرب الدروز نوّابًا عن حزب الليكود.

وتزامن إعلان نتانياهو مع انشقاق القائمة العربية الموحدة (راعام) من القائمة المشتركة، وهو تحالف يضم احزابا عربية حصد 15 مقعدا في الانتخابات الأخيرة في آذار/مارس 2020.

وكان زعيم الحركة الإسلاميّة منصور عباس قد امتنع عن التصويت لحلّ البرلمان في كانون الاول/ديسمبر، وهي خطوة فُسّرت على أنّها إشارة دعم لنتانياهو وابتعاد عن بقية أحزاب القائمة المشتركة.

وقام نتانياهو بحملة مؤخّرًا لجذب عرب إسرائيل، إذ زار مناطق ذات غالبية عربية، في مبادرةٍ قبل الانتخابات نحو مجتمع لطالما اتّهمه بالعنصريّة.

وفي زيارة نادرة إلى مدينة الناصرة الشمالية، أكبر مدينة عربية في إسرائيل، وعد نتانياهو باستثمارات ومبادرات لمكافحة الجريمة واعتذر عن تصريحات سابقة قد تكون مسيئة.

ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، اعتبر 66 بالمئة من عرب اسرائيل أنّ حملة نتانياهو لاستمالتهم غير صادقة.

وبموجب القانون، يتمتّع عرب إسرائيل بحقوق متساوية مع المواطنين اليهود، لكن في الممارسة يشكون التمييز في التوظيف والإسكان وأمور أخرى، كما يشيرون إلى قانون صدر عام 2018 يعرّف إسرائيل بأنها "الدولة القومية للشعب اليهودي".

© 2021 AFP