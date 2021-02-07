الدوري الاميركي للمحترفين: فيلادلفيا يحسم قمته مع بروكلين وليكرز يحتاج الى التمديد مرتين

تيم نواتشوكو غيتي/ا ف ب

نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل إمبيد (يسار) يحاول التصدي لمحاولة نجم بروكلين نتس جيمس هاردن في مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 6 شباط/فبراير 2021.

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

حسم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قمته مع ضيفه بروكلين نتس عندما تغلب عليه 124-108 السبت في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين معززا صدارته المنطقة الشرقية، فيما احتج لوس انجليس ليكرز حامل اللقب الى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 135-129.

ويدين فيلادلفيا بفوزه الى نجمه الكاميروني جويل إمبيد بتسجيله 33 نقطة مع تسع متابعات، وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة مع 12 متابعة، والأسترالي بن سيمونس 16 نقطة مع 12 متابعة أيضا وثماني تمريرات حاسمة.

وحقق فيلادلفيا الذي استعاد توازنه عقب خسارته على ارضه الخميس امام بورتلاند ترايل بلايزرز 105-121، فوزه السابع عشر في 24 مباراة حتى الان، بفضل الأداء الجماعي للاعبيه حيث تخطى سبعة لاعبين حاجز العشر نقاط.

وسجل البديلان شايك ميلتون والتركي فرقان قرقماز 15 و13 نقطة على التوالي، وأضاف كل من داني غرين وسيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت وويريز، 11 نقطة.

في المقابل، برز النجم جيمس هاردن في صفوف بروكلين نتس وكان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 26 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة وثمان متابعات، وأضاف البديل لاندري شاميت 22 نقطة.

وعانى بروكلين نتس من غياب نجميه كيفن دورانت بسبب البروتوكول الصحي اثر مخالطته احد المصابين بفيروس كورونا، وكايري إرفينغ بسبب اصابة بالتواء في أصبع السبابة لليد اليمنى.

وفي المباراة الثانية، احتاج لوس أنجليس ليكرز الى التمديد مرتين للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 135-129 والثأر لخسارته أمامه قبل عشرة أيام 92-107.

وفرط ليكرز في فوز سهل عندما طان متقدما بفارق 17 نقطة لكن ديترويت عاد بقوة في الدقائق الاخيرة من المباراة وفرض التعادل في الوقت الاصلي 106-106، ثم ارغم حامل اللقب على خوض شوطين اضافيين بعدما فرض التعادل في الاول 12-12 (118-118)، قبل أن يقول ليكرز كلمته في الثاني 17-11.

وتألق الثنائي ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس في صفوف حامل اللقب حيث سجل الاول 33 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة، واضاف الثاني 30 نقطة.

وبرز جيرامي غرانت والبديل جوش جاكسون وديلون رايت في صفوف الخاسر بتسجيل الاول 32 نقطة، والثاني 28 نقطة مع ثمان متابعات، والثالث 22 نقطة مع 10 متابعات.

وحسم السلوفيني لوكا دونتشيتش معركته التهديفية مع النجم ستيفن كوري وقاد فريقه دالاس مافريكس الى الفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز 134-132.

وسجل دونتشيتش 42 نقطة معادلا أفضل غلة في مسيرته الاحترافية، حارما كوري من تتويج أدائه الرائع في المباراة بعدما سجل 57 نقطة.

© 2021 AFP