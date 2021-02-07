بارتي تحرز لقب يارا فالي كلاسيك ومرتنس تتوج في غيبسلاند

بول كروك ا ف ب/ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

توجت الاسترالية آشلي بارتي المصنفة اولى عالميا بلقب بطلة دورة يارا فالي كلاسيك الاسترالية الاعدادية لبطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع الكبرى، بفوزها على الاسبانية غاربينيي موغوروسا 7-6 (7-3) و6-4 الاحد في المباراة النهائية.

وعانت بارتي التي خاضت اول دورة لها منذ عام تقريبا بسبب فيروس كورونا، في المجموعة الاولى امام موغوروسا المصنفة اولى عالميا سابقا و15 حاليا، وحسمتها بعد اللجوء الى شوط فاصل.

لكن الاسترالية حسمت الثانية بسهولة نسبيا عندما كسبتها 6-4 وظفرت بالتالي باللقب التاسع في مسيرتها الاحترافية.

وجاء اللقب في توقيت مناسب بالنسبة للاسترالية التي تبدأ مشوارها في بطولة استراليا الثلاثاء ضد المونتينيغرية دانكا كوفينيتش المصنفة 77 عالميا، في سعيها الى تحقيق أفضل ما سجلته العام الماضي عندما بلغت دور الاربعة قبل ان تخسر امام الاميركية صوفيا كينن التي توجت باللقب لاحقا.

وقالت بارتي "سأدخل منافسات بطولة أستراليا المفتوحة متحمسة ومستعدة وجاهزة للعب".

- مرتنس تحرز لقب غيبسلاند -

وفي دورة غيبسلاند، كان اللقب من نصيب البلجيكية إليز مرتنس المصنفة 20 عالميا بفوزها السهل على الإستونية كايا كانيبي 6-4 و6-1.

وهو اللقب السادس لمرتنس في مسيرتها الاحترافية. وعلقت قائلة "لعب كرة المضرب مرة أخرى يعني الكثير بالنسبة لي... أنتظر بفارغ الصبر رؤيتكم الأسبوع المقبل".

في المقابل، خسرت كانيبي المباراة النهائية الاولى منذ بدء مسيرتها الاحترافية عام 2013.

في دورة كأس غرامبيانس، قرر المنظمون إلغاء المباراو النهائية بين الاستونية أنيت كونتافيت والاميركية آن لي بسبب الجدول المزدحم للاعبات وانطلاق بطولة أستراليا المفتوحة الاثنين.

وحجزت كونتافيت بطاقتها الى المباراة النهائية بفوزها على اليونانية ماريا ساكاري 2-6 و6-3 و11-9، فيما تأهلت الأمريكية لي بتغلبها على مواطنتها جينيفر برادي 7-6 (7-5) و6-7 (5-7) و10-6.

© 2021 AFP