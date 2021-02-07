بطولة إنكلترا: كاين يعود ويعيد توتنهام إلى سكة الانتصارات

نيل هال تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم توتنهام هاري كاين لحظة افتتاحهى التسجيل في مرمى وست بروميتش البيون (2-صفر) في الدوري الانكليزي في 7 شباط/فبراير 2021.

إعلان اقرأ المزيد

لندن (أ ف ب)

أعاد قائد المنتخب الإنكليزي لكرة القدم هاري كاين فريقه توتنهام إلى سكة الانتصارات بقيادته الى الفوز على ضيفه وست بروميتش البيون 2-صفر الأحد، في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

ومنح كاين، العائد الى الملاعب بعد تعافيه من اصابة في كاحليه، التقدم لتوتنهام في الدقيقة 54، وساهم في الهدف الثاني الذي سجله الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون بعدها بأربع دقائق.

وانفرد الثنائي كاين وسون بالمركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 13 هدفاً لكل منهما، بفارق هدفين خلف مهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

وتعرض قائد المنتخب الإنكليزي إلى إصابة في كاحلي قدميه خلال المباراة التي خسرها امام ضيفه ليفربول 1-3 الخميس قبل الماضي، وخسر النادي اللندني بعدها امام برايتون وتشلسي بنتيجة واحدة صفر-1.

ومنحت عودة كاين نشاطا كبيرا لخط هجوم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، وكان قائد منتحب "الأسود الثلاثة" قريباً من هز الشباك أكثر من مرة في الشوط الاول قبل ان يفعلها مطلع الثاني اثر تلقيه كرة داخل المنطقة من الدنماركي بيار-إميل هويبييرغ فهيأها لنفسه بيسراه وسددها زاحفة بيمناه إلى يسار الحارس سام جونستون (54).

وعزز سون تقدم توتنهام اثر هجمة مرتدة منسقة بدأها كاين الذي مرر كرة بيسراه الى البرازيلي لوكاس مورا عند مشارف منطقة الفريق اللندني فانطلق بسرعة وتلاعب بدفاع برايتون حتى مشارف المنطقة قبل أن يهيئها للدولي الكوري الجنوبي القادم من الخلف دون مراقبة فسددها بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس جونستون (58).

وصعد توتنهام الى المركز السابع برصيد 36 نقطة بفارق الاهداف امام جاره اللندني تشلسي الذي يلعب مع مضيفه شيفيلد يونايتد لاحقاً.

ويلعب لاحقاً أيضاً ولفرهامبتون مع ليستر سيتي، وليفربول مع مانشستر سيتي. وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء ليدز يونايتد مع كريستال بالاس.

© 2021 AFP