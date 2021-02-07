تحديد موعد الحجّ اليهودي إلى كنيس الغريبة في تونس من 25 نيسان/أبريل إلى 2 أيار/مايو

تضيء شمعة في كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة التونسية خلال الموسم السنوي لزيارة المعبد، الاربعاء في 22 ايار/مايو 2019

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تونس (أ ف ب)

يُنظم الحجّ اليهودي إلى كنيس "الغريبة" في جزيرة جربة التونسية الذي أُلغي عام 2020 بسبب أزمة كوفيد-19، بين 25 نيسان/أبريل و2 أيار/مايو، في حال كان الوضع الصحي يسمح بذلك، وفق ما أفاد رئيس المعبد اليهودي وكالة فرانس برس.

وأوضح بيريز الطرابلسي، المشرف على هذا الحدث السنوي الذي يستقطب عادة آلاف الحجاج، أن إقامة هذه الزيارة السنوية تعتمد على تطوّر وضع الوباء في تونس والعالم.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كانت تونس التي لم تطلق بعد حملتها للتلقيح ضد فيروس كورونا، تسجّل يومياً أكثر من ألف إصابة بالمرض و50 وفاة. وبلغت الحصيلة الإجمالية 216,176 إصابة بينها 7162 وفاة.

عام 2020، أُلغي الحجّ اليهودي وأُغلق كنيس الغريبة وهو الأقدم في إفريقيا، للحدّ من مخاطر تفشي الوباء.

ويُنظَّم الحج إلى كنيس الغريبة كل عام في اليوم الثالث والثلاثين من عيد الفصح اليهودي، وهو في صميم تقاليد اليهود التونسيين الذين لا يزيد عددهم على 1500، معظمهم يعيشون في جربة مقابل مئة ألف قبل الاستقلال عام 1956.

وتقليدياً، يأتي الحجاج أيضاً من دول أوروبية والولايات المتحدة وإسرائيل.

وتراجع عددهم بشكل حاد بعد هجوم انتحاري بشاحنة مفخخة استهدف كنيسا عام 2002 وأدى إلى مقتل 21 شخصاً.

© 2021 AFP