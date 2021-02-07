دورة غريت اوشن رود: سينر يحرز اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية

دايفيد غراي ا ف ب/ا ف ب

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ملبورن (أ ف ب)

أحرز الايطالي يانيك سينر الاحد اللقب الثاني في مسيرته الاحترافية عندما توج بدورة غريت اوشن رود الاسترالية بفوزه على مواطنه ستيفانو ترافاليا 7-6 (7-4) و6-4 في المباراة النهائية.

وأضاف سينر، المصنف 36 عالميا، لقب الدورة الاسترالية الى دورة صوفيا التي ظفر بجائزتها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي محرزا باكورة القابه.

وحقق الواعد سينر (19 عاما) فوزه العاشر على التوالي، وسيستهل مشواره في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، الاثنين بمواجهة الكندي دينيس شابوفالوف.

وقال سينر "أعتقد أننا قمنا باستعدادات جيدة وبالتأكيد أننا سنبدأ غدا بطولة جديدة وأسبوعا جديدا وأحاسيس جديدة. ستكون مباراة صعبة ضد دينيس ... ستكون مثيرة للاهتمام".

في المقابل، خاض ترافاليا البالغ من العمر 29 عاما والمصنف 71 عالميا المباراة النهائية الاولى في مسيرته الاحترافية، وسيبدأ بدوره مشواره في بطولة استراليا الاثنين بمواجهة الاميركي فرانسيس تيافوي، وفي حال تخطيه الدور الاول سيضرب موعدا مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول وحامل اللقب في حال فرض المنطق نفسه.

- باكورة الالقاب لايفانز -

وتوج البريطاني دانيال إيفانز في سن الثلاثين بباكورة القابه عندما تغلب على الكندي الواعد فيليكس اوجيه-الياسيم (20 عاما) في المباراة النهائية لدورة موراي ريفر 6-2 و6-3.

وكانت الثالثة ثابتة بالنسبة لايفانز، المصنف 33 عالميا، بعد خسارته مباراتين نهائيتين سابقا، الاولى في سيدني الاسترالية عام 2017، والثانية في ديلراي بيتش الاميركية عام 2019.

وقال ايفانز في تصريح للموقع الرسمي لرابطة اللاعبين المحترفين "لعبت كرة المضرب بشكل جيد في آخر ثلاث مباريات (...) كنت أرغب في الفوز بلقب، لكن (النهائي) كان مجرد مباراة مثل أي مباراة أخرى. هكذا تعاملت معها".

في المقابل، تعتبر خسارة ألياسيم، المصنف 21 عالميا، خيبة أمل جديدة، كونه فشل في النهائي السابع في مسيرته الاحترافية في الظفر بباكورة القابه.

© 2021 AFP