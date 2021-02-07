دوري أبطال أوروبا: نقل مباراة لايبزيغ وليفربول الى بودابست (ويفا)

اتيلا كيسبينيديك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

صورة لملعب "بوشكاش ارينا" في بودابست عشية المباراة بين المجر وايسلندا في الدور الفاصل المؤهل لكاسش اووربا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأحد أن مباراة لايبزيغ الألماني وضيفه ليفربول الإنكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ستقام في بودابست بسبب منع الضيوف من الدخول الى ألمانيا نظراً للقيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن مباراة الذهاب المقررة في 16 شباط/فبراير الحالي "ستقام الآن في (ملعب) بوشكاش أرينا في بودابست".

وشكر بيان الاتحاد الأوروبي الناديين "على تعاونهما الوثيق ومساعدتهما في إيجاد حل للقضية المطروحة، وكذلك الاتحاد المجري لكرة القدم على دعمهم والموافقة على استضافة المباراة المعنية".

وأنهى التأكيد على استضافة بودابست للمباراة أي شك حول اقامة المباراة بعد فرض قواعد دخول صارمة في ألمانيا لمكافحة انتشار الوباء.

وتحظر ألمانيا اعتبارا من السبت قبل الماضي وحتى الـ17 من شباط/فبراير الحالي مبدئيا، الدخول عبر البرّ والبحر والجو لغالبية الأشخاص من خمس دول تشهد تفشياً واسعاً لنسخ فيروس كورونا المتحوّرة هي المملكة المتحدة وإيرلندا والبرازيل والبرتغال وجنوب إفريقيا، وهو ما قد يعرقل رحلة ليفربول الى لايبزيغ لمواجهة فريق المدينة على ملعب "ريد بول أرينا" في 16 الجاري.

وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أن يجد لايبزيغ طريقة لاستضافة المباراة أو مواجهة خطر خسارتها صفر-3.

وتم اختيار بودابست مكاناً محايداً بعدما رفضت الحكومة الألمانية طلب فريق لايبزيغ إعفاء من السفر لمنافسيه الإنكليز. على الرغم من وجود بعض الاستثناءات للعاملين في المجال الطبي وغيرهم في المهن الرئيسية، لا يحتوي البروتوكول الجديد على أي بند خاص بالرياضيين المحترفين.

كما طرح قرار السلطات الألمانية علامة استفهام حيال المباراة الأخرى (الذهاب) التي طرفها أحد ممثليها، ويتعلق الامر ببوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي والمقررة في 24 شباط/فبراير الحالي.

ولم يتأخر مونشنغلادباخ عن إعلان رغبته بنقل مباراته أمام سيتي إلى الدنمارك.

© 2021 AFP