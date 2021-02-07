كأس رابطة المحترفين: مدفيديف وروبليف يقودان روسيا الى اللقب

وليام وست ا ف ب/ا ف ب

الروسيان دانييل مدفيديف (يسار) وأندري روبليف يحملان كأس رابطة اللاعبين المحترفين عقب الفوز على ايطاليا في المباراة النهائية في ملبورن في 7 شباط/فبراير 2021.

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ملبورن (أ ف ب)

قاد الثنائي دانييل مدفيديف وأندري روبليف منتخب بلادهما روسيا الى التتويج بالنسخة الثانية من مسابقة كأس رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب بالفوز على ايطاليا 2-صفر الاحد في ملبورن في المباراة النهائية.

ومنح روبليف المصنف ثامنا عالميا التقدم لروسيا عندما حقق فوزا سهلا على فابيو فونييني 6-1 و6-2، قبل أن يحسم مدفيديف، الرابع عالميا، القمة بتغلبه على ماتيو بيريتيني 6-4 و6-2.

وقال قائد المنتخب الروسي يفغيني دونسكوي المصنف 123 عالميا "إنه أمر لا يصدق"، مضيفا "إذا حافظا على هذا المستوى، سيجدان نفسيهما في ربع النهائي (بطولة أستراليا المفتوحة)، لقد شاهدت القرعة".

وحقق مدفيديف (24 عاما) فوزه الرابع عشر تواليا بعدما أنهى عام 2020 بتتويجه بلقب دورة باريس، آخر دورات الماسترز للالف نقطة، وبطولة الماسترز في لندن.

وقال مدفيديف الذي يبدأ مشواره في بطولة استراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، الثلاثاء بمواجهة الكندي فاسيك بوسبيسيل: ""إنه إنجاز حقا".

وأضاف مدفيديف الذي تبقى أفضل نتيجة له في بطولات الغراند سلام المباراة النهائية في فلاشينغ ميدوز عام 2019: "(إنه يمنح) جرعة جيدة من الثقة".

وأشاد بيريتيني بمدفيديف وقال "إنه يلعب بشكل جيد جدا، لديه الثقة، هذا واضح".

من جهته، توج روبليف (23 عاما) بلقبين متتاليين في الخريف عندما ظفر بلقب دورتي سان بطرسبورغ الروسية وفيينا حيث هزم النمسوي دومينيك ثييم المصنف ثالثا عالميا في ربع النهائي.

وأحرز روبليف الموسم الماضي خمسة ألقاب.

وكانت صربيا توجت بلقب النسخة الاولى من كأس الرابطة العام الماضي.

© 2021 AFP