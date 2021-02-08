الدوري الاميركي للمحترفين: يوتا جاز يتابع عروضه القوية

لورين باخو GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيني عبر ا ف ب

دوناوفان ميتشل (رقم 45) من يوتا جاز يحاول التصدي لمحاولة ارون هوليداي من انديانا بايسرز خلال مواجهة الفريقين في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 7 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

تابع يوتا جاز عروضه القوية هذا الموسم بفوزه على انديانا بايسرز 103-95 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين محققا فوزه الرابع تواليا والخامس عشر في اخر 16 مباراة.

وكان نجم يوتا دونوفان ميتشل قريبا جديدا من تحقيق "تريبل دبل" بتسجيله 27 نقطة و11 تمريرة حاسمة لكنه اكتفى بتسع متابعات.

وقال ميتشل "في الواقع لم يخطر في بالي هذا الامر (تحقيق تريبل دبل) في نهاية المباراة. كل ما احاول القيام به هو ايجاد سبل للتأثير في المباراة".

واضاف "شعرنا بالتعب في بعض اوقات المباراة وثمة اوقات اخرى احتجنا فيها الى بذل جهود مضاعفة من الناحية الجماعية واعتقد بان هذا الامر كان مفتاح الفوز لنا".

ويملك جاز افضل سجل في الدوري المنتظم حتى الان بتحقيقه 19 انتصارا مقابل 5 هزائم ويتصدر ترتيب المنطقة الغربية.

وساهم في الفوز ايضا الثنائي المؤلف من الكرواتي بوغدان بوغدانوفيتش والفرنسي رودي غوبير (كلاهما 16 نقطة) بالاضافة الى 17 نقطة سجلها الاحتياطي جوردان كلاركسون.

وحقق ساكرامنتو كينغز فوزا صعبا على لوس انجليس كليبرز 113-110. وكان بادي هيلد افضل مسجل في صفوف الفائز مع 22 نقطة بينها رميتان حرتان قبل نهاية المباراة بثماني ثوان، اهدر بعدها لو وليامس ونيكولا باتوم من كليبرز رميتين ثلاثيتين.

وكان وليامس افضل مسجل في صفوف كليبرز مع 23 نقطة مقابل 20 لكواهي لينارد.

وتغلب ميامي هيت على نيويورك نيكس 109-103 بفضل 24 نقطة و11 متابعة لبام اديبايو، في حين كان جيوليوس راندل افضل مسجل في صفوف الخاسر مع 26 نقطة و13 متابعة.

وحقق فينيكس صنز فوزه الخامس في اخر 6 مباريات وكان على بوسطن سلتيكس 100-91. وتغلب تشارلوت هورنتس على واشنطن ويزاردز 119-97 محققا اكبر فارق له منذ عام 2017 بفضل 26 نقطة لتيري روزييه بينها 5 رميات ثلاثية.

اما افضل مسجل في الخاسر فكان رادلي بيل مع 31 نقطة.

© 2021 AFP