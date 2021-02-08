السباحة سيوستروم تكسر مرفقها قبل ستة أشهر من أولمبياد طوكيو

Justin Casterline غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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ستوكهولم (أ ف ب)

تعرّضت حاملة الرقم القياسي العالمي في سباقي 50 و100 م حرة السباحة السويدية سارة سيوستروم لكسر في مرفقها الأيمن بعد انزلاقها على الجليد، قبل اقل من ستة أشهر على انطلاق أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا.

أصيبت السباحة البالغة 27 عاما بالصدمة بعد تعرضها لحادث اجبرها على الخضوع لجراحة الاثنين، وقد يهدّد فرصها بالدفاع عن لقبها في الالعاب الاولمبية.

كتبت في حسابها على انستاغرام "انزلقت بشكل سيء على الجليد وكسرت مرفقي عندما هبطت على الأرض".

تابعت "من الواضح ان التوقيت لعين للغاية واشعر بالصدمة، لكني في الوقت عينه مصمّمة للعودة أقوى من السابق".

اضافت "رأيت رياضيين يعودون أقوى بعد الاصابات ويشكّلون الهاما كبيرا لي".

ووقع الحادث عندما كانت سيوستروم تمشي في العاصمة ستوكهولم المغطاة بالثلوج بعد خضوعها للتمارين السبت.

وبحسب طبيب المنتخب الوطني، تحتاج السويدية حتى ستة أسابيع في فترة التعافي.

وتحمل سيوستروم أربعة أرقام قياسية عالمية في سباقات 50 و100 م حرة، و50 و100 م فراشة.

أحرزت في اولمبياد ريو 2016 ثلاث ميداليات، ذهبية 100 م فراشة، فضية 200 م حرة وبرونزية 100 م حرة.

© 2021 AFP