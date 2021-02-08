الشرطة تستخدم خراظيم المياه لتفريق متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة البورمية

ستر ا ف ب

متظاهرون على دراجات نارية خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة البورمية بتاريخ 7 شباط/فبراير 2021

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نايبيداو (بورما) (أ ف ب)

استخدمت الشرطة البورمية خراطيم المياه الاثنين لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب الذين احتشدوا في العاصمة نايبيداو، بحسب مصوّر لفرانس برس كان في المكان.

وشاهد المصور شخصين مصابين بينما أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين وسقطا أرضا بعدما استخدمت ضدّهم المياه التي يعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية.

كما نُظّمت تظاهرات في مدن عدّة أخرى في البلاد بينها رانغون، العاصمة الاقتصادية، حيث خرج أكثر من ألف شخص إلى الشارع احتجاجا على الانقلاب.

وكان عشرات آلاف البورميين تظاهروا الأحد في كل أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية.

وهذه أكبر تظاهرات تشهدها بورما منذ "ثورة الزعفران" التي قتل خلالها عشرات على أيدي العسكريين في 2007.

وعاشت بورما نحو خمسين عاما منذ استقلالها في 1948 تحت حكم الجيش.

© 2021 AFP