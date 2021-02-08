تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#حملات تطعيم
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

الشرطة تستخدم خراظيم المياه لتفريق متظاهرين ضد الانقلاب في العاصمة البورمية

نشرت في: آخر تحديث:

متظاهرون على دراجات نارية خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة البورمية بتاريخ 7 شباط/فبراير 2021
متظاهرون على دراجات نارية خلال الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة البورمية بتاريخ 7 شباط/فبراير 2021 ستر ا ف ب
2 دقائق
إعلان

نايبيداو (بورما) (أ ف ب)

استخدمت الشرطة البورمية خراطيم المياه الاثنين لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب الذين احتشدوا في العاصمة نايبيداو، بحسب مصوّر لفرانس برس كان في المكان.

وشاهد المصور شخصين مصابين بينما أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شخصين وسقطا أرضا بعدما استخدمت ضدّهم المياه التي يعتقد أنها تحتوي على مواد كيميائية.

كما نُظّمت تظاهرات في مدن عدّة أخرى في البلاد بينها رانغون، العاصمة الاقتصادية، حيث خرج أكثر من ألف شخص إلى الشارع احتجاجا على الانقلاب.

وكان عشرات آلاف البورميين تظاهروا الأحد في كل أنحاء البلاد ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح أونغ سان سو تشي، الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية.

وهذه أكبر تظاهرات تشهدها بورما منذ "ثورة الزعفران" التي قتل خلالها عشرات على أيدي العسكريين في 2007.

وعاشت بورما نحو خمسين عاما منذ استقلالها في 1948 تحت حكم الجيش.

© 2021 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.