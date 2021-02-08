بطولة إسبانيا: سلتا فيغو يوقف سلسة انتصارات اتلتيكو بتعادل قاتل

بيار-فيليب ماركو ا ف ب

الاوروغوياني لويس سواريس يحتفله بهدفه مع اتلتيكو مدريد ضد سلتا فيغو في الدوري الاسباني في التاسع من شباط/فبراير ٢٠٢١

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مدريد (أ ف ب)

أوقف سلتا فيغو سلسة انتصارات المتصدر أتلتيكو مدريد عند ثمانية في الدوري الاسباني لكرة القدم عندما فرض عليه تعادلا قاتلا 2-2 في عقر داره على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بهدف البديل الارجنتيني فاكوندو فيريرا في أولى مبارياته مع فريقه الجديد، وذلك في ختام المرحلة الثانية والعشرين الاثنين.

واكتفى فريق العاصمة بنقطة يتيمة ليرفع رصيده الى 51 ويصبح على بعد 8 نقاط عن عملاقي اسبانيا برشلونة وريال مدريد، كما أنه يملك مباراة مؤجلة ليبقى رغم النكسة الصغيرة على المسار الصحيح نحو لقبه الاول في الليغا منذ العام 2014.

وافتتح الضيوف التسجيل عبر سانتي مينا (13) قبل ان يرد الاوروغوياني لويس سواريس بثنائية (45+1 و50)، الا ان فيريرا الذي وصل الشهر الفائت الى مدريد حتى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي منحه التعادل في الدقيقة 89.

وعزز سواريس الذي وصل من برشلونة مطلع الموسم الحالي، صدارته لترتيب الهدافين مسجلا هدفه الـ16 في 17 مباراة ليصبح أسرع لاعب في القرن الحادي والعشرين يصل الى هذا العدد من الأهداف مع ناد واحد في الليغا، متخطيًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (15 في 17 مع ريال موسم 2009-2010).

وكان هذا التعادل الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل 16 فوزًا وهزيمة واحدة كانت امام الجار والغريم ريال في المرحلة الثالثة عشرة في كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وخاض اتلتيكو اللقاء بغياب لاعبي الوسط الفرنسي توما ليمار والمكسيكي هيكتور هيريرا بعد ان أعلن عن اصاباتهما بفيروس كورونا قبل ساعات من صافرة البداية، لينضما الى المصابين بالوباء ماريو ايرموسو، البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي موسى ديمبيلي.

وجاء في بيان لفريق العاصمة "اللاعبان يخضعان للعزل الذاتي في منزليهما ويلتزمان بتوصيات السلطات الصحية وبروتوكول الليغا".

وعانى اتلتيكو الامرّين من كوفيد-19 بعد أن سبق وأصيب به كل من المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني ومواطنه المهاجم أنخل كوريا، البلجيكي يانيك كاراسكو، الكرواتي سيمي فرساليكو، دييغو كوستا، الاوروغويانيين سواريس وخوسيه خيمينيس ولوكاس توريرا، والبرازيلي رينان لودي.

ولم يشهد الشوط الاول فرصًا عديدة من جانب الطرفين حيث سجل كل منهما هدفه من التسديدة الوحيدة على المرمى طيلة الدقائق الـ45.

وفاجأ الضيوف أصحاب الأرض بافتتاح التسجيل باكرًا برأسية لمينا إثر عرضية من هوغو مايو (13).

وسجل سواريس هدف التعادل عندما لحق بعرضية زاحفة من كوريا عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني تابعها في شباك روبن بلانكو (45+1).

ودفع سيميوني بتوريرا مع انطلاق الشوط الثاني بدلا من البرازيلي فيليبي، وسرعان ما تقدم فريق العاصمة عندما وصلت الكرة الى لودي على الرواق الايسر تابعها على "الطاير" عرضية نحو سواريس الذي أسكنها الشباك (50).

رفع بعدها الضيوف ايقاعهم ووصلت الكرة الى اياغو أسباس أمام المرمى أبعدها جيوفري كوندوغبيا من جمهورية افريقيا الوسطى في اللحظات الأخيرة (56).

ولم يشهد الشوط الثاني خطورة تذكر لاسيما في ظل انعدام الخيارات لسيميوني حيث لم يجر أي تبديل آخر.

ودفع المدرب الارجنتيني ادواردو كوديت بمواطنه فيريرا في الدقيقة 76 ليمنحه بعد 13 دقيقة نقطة ثمينة من هدف على باب المرمى إثر تمريرة من مواطنه الآخر أوغوستو سولاري.

© 2021 AFP