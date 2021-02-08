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بطولة استراليا المفتوحة: ديوكوفيتش إلى الدور الثاني بسهولة

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الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلا بعد فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي في الدور من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب. 8 شباط/فبراير 2021
الصربي نوفاك ديوكوفيتش محتفلا بعد فوزه على الفرنسي جيريمي شاردي في الدور من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب. 8 شباط/فبراير 2021 وليام وست ا ف ب
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ملبورن (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول وحامل اللقب الدور الثاني من بطولة استراليا المفتوحة في كرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزه السهل على الفرنسي جيريمي شاردي 6-3 و6-3 و6-2 الاثنين في ملبورن.

ويسعى ديوكوفيتش الى التتويج للمرة التاسعة في استراليا واحراز لقبه الثامن عشر الكبير وهو سيلتقي مع الاميركي فرنسيس تيافو في الدور الثاني.

وحقق ديوكوفيتش لقبه السابع عشر في البطولات الأربع الكبرى في النهائي العام الماضي، عندما قلب تخلفه 1-2 أمام النمسوي دومينيك تييم الى فوز بخمس مجموعات.

وتفوّق ديوكوفيتش على شاردي في 14 مباراة جمعت بينهما حتى ولم يحرز فيها الفرنسي اي مجموعة من اصل 33.

وقال الفائز "اردت تحقيق بداية جيدة في البطولة على ملعبي المفضل".

وعن مواجهته المقبلة ضد تيافو قال الصربي "ستكون المرة الاولى التي ساواجهه" مشيرا الى "اسلوب لعبه القتالي" وبانه لاعب "يملك مستقبلا واعدا امامه".

© 2021 AFP

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