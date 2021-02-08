منظمة غير حكومية تندد بتعرض مخيمين للاجئين في تيغراي للتدمير

إدواردو سوتيراس ا ف ب

لاجؤون في مخيم ماي عيني للاجئين في إثيوبيا في 30 كانون الثاني/يناير 2021

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اديس ابابا (أ ف ب)

نددت منظمة دولية غير حكومية لمساعدة اللاجئين بتعرض منشآتها للتدمير في مخيمين للاجئين في منطقة تيغراي في شمال إثيوبيا التي شهدت نزاعاً مسلحاً عنيفاً.

وتم التأكد من حصول ذلك عبر صور أقمار صناعية لمخيمي هيتساتس وشميلبا للاجئين الاريتريين كما أفادت منظمة "المجلس النروجي للاجئين".

وقال يان إيغلاند الأمين العام للمجلس في بيان "ندين التدمير الإجرامي لأبنيتنا ومنشآتنا التي وضعناها لخدمة لاجئين هم بحاجة ماسة إليها".

وأضاف "هذا الانتشار لعمليات الحرق والنهب بايدي مسلحين يزيد من تعقيد أزمة هي في الأصل صعبة جداً على ملايين الناس".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أطلق رئيس الوزراء الاثيوبي آبيي أحمد الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019 عملية ضدّ قيادي جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم المنطقة، مؤكداً أنها جاءت رداً على هجمات قادة الجبهة ضدّ معسكرات الجيش الفدرالي في تيغراي.

وخلال أسابيع، وقع مخيما هيتساتس وشيملبا شمال تيغراي وسط المعارك، وحتى الآن لم تتمكن المفوضية العليا للاجئين ولا الوكالة الإثيوبية المكلفة هؤلاء السكان من دخولهما.

وقال سكان سابقون لمخيم هيتساتس لفرانس برس إن القوات الموالية لجبهة تحرير شعب تيغراي والقوات الاريترية التي تقاتل إلى جانب آبي، ارتكبت انتهاكات من قتل وخطف.

وأفاد بعض اللاجئين الذين فروا مذاك إلى مخيم في جنوب تيغراي، بأن هيتساتس أصبح تحت سيطرة عسكريين أريتريين مطلع كانون الثاني/يناير، أرغموا الجميع على مغادرته.

والأسبوع الماضي، نشرت "دي أكس أوبن نتوورك" وهي شركة تحقيقات بريطانية، صور أقمار صناعية تظهر دماراً هائلا في المخيمين.

وقالت الشركة في بيان "سجلت انماط ثابتة وواضحة في كلا المخيمين على مدى الشهريين الماضيين تظهر أن هذين المخيمين تعرضا للاستهداف بشكل منهجي، رغم وضعهما الإنساني الذي يؤمن لهما حماية".

وتنفي اريتريا واثيوبيا أي تدخل للقوات الاريترية في النزاع في تيغراي. إلا أن سكاناً وعاملين إنسانيين ومسؤولين عسكريين ومدنيين تحدثوا عن وجود قوات اريترية في تيغراي.

ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين القوات الاريترية إلى الانسحاب من المنطقة، معتبراً أنها "تؤجج النزاع في تيغراي، كما يشاع أنها ترتكب انتهاكات وتساهم بمفاقمة العنف ذي الخلفيات الاتنية".

ووجهت الولايات المتحدة دعوة مماثلة، ما استدعى رداً من اريتريا الاسبوع الماضي التي اتهمت واشنطن بإطلاق "ادعاءات خاطئة".

© 2021 AFP