تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#حملات تطعيم
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة
معلومات حول فيروس كورونا • اطلع على المعلومات الرسمية ونصائح الحكومة الفرنسية للسياح

هاميلتون يمدد عقده مع مرسيدس موسم 2021 (رسمي)

نشرت في:

بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون خلال لقاء صحافي على حلبة اسطنبول في جائزة تركيا الكبرى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون خلال لقاء صحافي على حلبة اسطنبول في جائزة تركيا الكبرى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2020. كلايف مايسون تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف
2 دقائق
إعلان

باريس (أ ف ب)

أعلن فريق مرسيدس الإثنين أن سائقه البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في سباقات الفورمولا واحد وقع عقدا جديدا لموسم 2021.

وسيضع التمديد الذي طال انتظاره، هاميلتون (36 عاما) على طريق اللقب الثامن في مسيرته الاحترافية حيث سينفرد في حال تحقيقه هذا الموسم المقرر انطلاقه في 28 آذار/مارس المقبل بجائزة البحرين الكبرى، بالرقم القياسي العالمي في عدد الالقاب في الفورمولا واحد والذي يتقاسمه مع الاسطورة الالماني ميكايل شوماخر.

وقال الفريق في بيان "يسرّ فريق مرسيدس-أي إم جي بتروناس للفورمولا واحد أن يعلن أن بطل العالم للصانعين في الفورمولا واحد وبطل العالم للسائقين في الفورمولا واحد سيستمران معًا في عام 2021".

وكان عقد هاميلتون مع مرسيدس انتهى في نهاية الموسم الماضي في كانون الأول/ديسمبر الماضي. لكن بعد أسابيع عدة من المفاوضات مع مرسيدس، حسم مستقبله أخيرا، رغم أن الطرفين اتفقا على سنة إضافية واحدة فقط.

© 2021 AFP

الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.