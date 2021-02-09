الدوري الأميركي للمحترفين: ليكرز يحتاج الى التمديد مجددا

ميغ اوليفانت غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نجم ليكرز ليبرون جيمس في لقطة من المباراة ضد اوكلاهوما سيتي ثاندر، لوس انجليس، كاليفورنيا في 8 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

احتاج لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب الى شوط إضافي لتحقيق فوزه الخامس تواليا وتخطي عقبة ضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 119-112 الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخاض ليكرز التمديد للمباراة الثانية تواليا، بعدما اختبر الأمر ذاته السبت أمام ديترويت بيستونز الذي أجبره على خوض شوطين إضافيين قبل أن ينحني في نهاية المطاف أمام ليبرون جيمس ورفاقه.

وبغياب أنتوني ديفيس بسبب إصابة في وتر أخيل، حمل "الملك" جيمس ليكرز على كتفيه بتحقيقه الـ"تريبل دابل" الثالث له لهذا الموسم بعدما سجل 28 نقطة مع 14 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

وكان ليكرز الذي برز في صفوفه الى جانب جيمس كل من الألماني دينيس شرويدر (19 نقطة) ومونتريزل هاريل (21) وويسلي ماثيوز (16 منها أربع ثلاثيات)، متخلفا بفارق 11 نقطة في الربع الرابع لكنه عاد من بعيد بتسجيله 8 نقاط متتالية بدون رد من ثاندر، حتى أدرك التعادل 107-107 حين خطف جيمس الكرة من داريوس بايزلي وانطلق للتسجيل في سلة الضيوف.

وبعدما كان متخلفا معظم فترات الأرباع الأربعة من اللقاء، فرض ليكرز هيمنته على ضيفه في الشوط الإضافي بتسجيله 7 نقاط متتالية بدون رد من الأخير، ما سمح له بالتقدم 117-110 وفتح الطريق أمامه لتحقيق أطول سلسلة انتصارات له هذا الموسم والفوز التاسع عشر في 25 مباراة.

وذهب مجهود شاي غيلجيوس-ألكسندر سدى، إذ لم تنفع النقاط الـ29 التي سجلها مع 10 تمريرات حاسمة و7 متابعات في تجنيب ثاندر الهزيمة الثالثة عشرة في 23 مباراة، رغم المؤازرة التي حظي بها أيضا من بايزلي (21 نقطة مع 16 متابعة) وحميدو ديالو (20 نقطة مع 11 متابعة).

وشدد "الملك" جيمس على ضرورة "أن نكون أكثر وعيا لكيفية بدء المباريات. التخلف برقم مزدوج ليس بالشيء الذي نريده. كانت وتيرتنا بطيئة للغاية في بداية المباراة، لكننا نفهم ذلك ونعرف ما يتعين علينا القيام به لتغيير الأمور".

- باكس يواصل ايضا انتصاراته -

وعلى غرار ليكرز الذي يحتل المركز الثاني في المنطقة الغربية خلف يوتا جاز (19 فوزا مقابل 5 هزائم)، واصل ميلووكي باكس مسلسل انتصاراته وصعد الى المركز الثاني في المنطقة الشرقية على حساب بروكلين نتس، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع تواليا، بينها ثلاثة خارج ملعبه، وجاء على حساب مضيفه دنفر ناغتس 125-112.

ويدين باكس بفوزه السادس عشر في 24 مباراة الى نجميه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وكريس ميدليتون، إذ سجل الأول 30 نقطة مع 9 متابعات والثاني 29 مع 8 متابعات و12 تمريرة حاسمة، فيما تألق في صفوف ناغتس الصربي نيكولا يوكيتش بتسجيله 35 نقطة مع 12 متابعة من دون تجنيب فريقه الهزيمة الحادية عشرة في 23 مباراة.

وقاد ديجونتي موراي سان أنتونيو سبيرز الى الفوز الثالث تواليا والرابع عشر هذا الموسم، بتسجيله 27 نقطة ضد الضيف غولدن ستايت ووريرز، بينها ثلاثية في آخر 12,6 ثانية منحت فريقه التقدم 101-97 ومهدت الطريق أمامه للخروج منتصرا 105-100.

وحظي موراي الذي حقق أيضا 10 متابعات و8 سرقات "ستيل"، بمساندة من ديمار ديروزن (21 نقطة و10 تمريرات حاسمة)، فيما كان ستيفن كوري (32 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وكيلي أوبر جونيور (24 نقطة) الأفضل في ووريرز الذي مني بهزيمته الـ12 في 24 مباراة.

وبعد بداية موسم صعبة جدا بعيدا عن موطنه كندا بسبب قيود السفر الذي يفرضها تفشي فيروس كورونا، يبدو أن تورونتو رابتورز استعاد شيئا من المستوى الذي خوله الفوز بلقب البطولة الموسم قبل الماضي، بتحقيقه فوزه الرابع في آخر خمس مباريات وجاء على حساب مضيفه ممفيس غريزليز 128-113 رغم خسارته جهود نجمه كايل لاوري في الشوط الأول بسبب أوجاع في ظهره.

وتألق الكاميروني باسكال سياكام (32 نقطة) وفريد فانفليت (32) ونورمن باول (29) في المباراة ولعبوا الدور الأساسي في الحاق الهزيمة الرابعة تواليا بغريزليز.

وواصل الثنائي اللاتفي كريستابس بورزينغيس والسلوفيني لوكا دونتشيتش تألقه وقاد دالاس مافريكس للفوز على مينيسوتا تمبروولفز 127-122، بعدما سجل الأول 27 نقطة مع 13 متابعة و6 اعتراضات دفاعية "بلوك"، والثاني 26 نقطة مع 8 متابعات.

وفي المباريات الأخرى، أفاد تشارلوت هورنتس من افتقاد هيوستن روكتس خدمات جون وول وإيريك غوردن وكريستيان وود للفوز عليه 119-94 بفضل جهود ابن الـ19 ربيعا لاميلو بول الذي نجح في سبع ثلاثيات وأنهى اللقاء بـ24 نقطة.

وتغلب فينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز 119-113 بفضل 36 نقطة و8 تمريرات حاسمة و5 متابعات من ديفين بوكر، وواشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز 105-101 بقيادة زاك لافين (35 نقطة و6 تمريرات حاسمة).

© 2021 AFP