الطيار في حادثة كوبي براينت "اضاع الاتجاه" على الارجح (محققون)

صورة تظهر حطام الطوافة التي كان على متنها اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت وابنته و7 أشخاص آخرين بعد تحطمها إثر اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس انجليس، في 26 كانون الثاني/يناير 2020

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واشنطن (أ ف ب)

توصل محققون من هيئة سلامة النقل الثلاثاء إلى استنتاج أن يكون قائد المروحية التي تحطمت العام الماضي واسفرت عن مقتله إلى جانب اسطورة كرة السلة الاميركية كوبي براينت وابنته و6 اشخاص آخرين، قد اضاع الاتجاه بعد تحليقه في السُحب.

واعتمد المحققون في استنتاجهم الأولي على أقوال روبرت ساموالت رئيس المجلس الوطني لسلامة النقل والمسؤول عن تحديد رسميا أسباب الحادث، أدلى بها في جلسة اجتماع عامة بشأن ما حصل اذ قال "من المحتمل أن يكون قائد المروحية قد عانى من +اضاعة الاتجاه+".

وأكد ساموالت في أقواله أن الطيار المخضرم والذي يدعى آرا زوبايان (50 عاما) أفاد في رسالة صوتية عبر الراديو قبل وقت قصير من تحطم المروحية انه سيرتفع الى 4 آلاف قدم (1200 م) من أجل الخروج من الضباب الكثيف، غير أن التحقيقات أشارت إلى أن الطوافة كانت حينها في حالة انعطاف الى اليسار وتهبط بسرعة.

وأردف "هذه المناورة تتماشى مع تعرض الطيار للارتباك المكاني في ظروف الرؤية المحدودة" وأنه "كان يعتقد خطأ ان المروحية تصعد بينما هي كانت تهبط".

ولقي براينت (41 عاما) حتفه في 26 كانون الثاني/يناير 2020 بعد تحطم المروحية التي كانت تقله وابنته جيانا (13 عامًا) وسبعة أشخاص آخرين بعد اصطدامها بجبل كالاباساس شمال غرب لوس انجليس.

واحرز نجم لوس أنجليس ليكرز خلال 20 عاما قضاها في الملاعب بقميص فريقه لقب الدوري الاميركي 5 مرات، وأختير أفضل لاعب موسم 2007- 2008، قبل أن يعلن اعتزاله عام 2016.

© 2021 AFP