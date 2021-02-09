القضاء في هونغ كونغ يرفض الافراج عن قطب الاعلام جيمي لاي

فيرنون يوين ا ف ب

جيمي لاي أثناء توقيفه من جانب الشرطة في هونغ كونغ في 10 آب/أغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

هونغ كونغ (أ ف ب)

دعمت أعلى هيئة قضائية في هونغ كونغ الثلاثاء قانون الأمن القومي الصارم الذي فرضته بكين من خلال رفضها الإفراج بكفالة عن قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي، في قرار كان مرتقبا جدا.

يؤكد هذا القرار التأثير الشديد لهذا النص على الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي نظريا، وعلى الأعراف القضائية لـ "القانون العام" الموروثة عن القوة الاستعمارية البريطانية السابقة، في وقت تشدد فيه الصين قبضتها على هذه المنطقة التي تشكل مركزا ماليا مهما.

ولاي البالغ من العمر 73 عاماً، ومدير صحيفة "أبل ديلي"، من بين مئة ناشط مؤيد للديموقراطية أوقفوا بموجب هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في نهاية حزيران/يونيو.

ويواجه المعارض تهمة "التواطؤ مع قوى أجنبية"، وهي تعتبر جريمة بموجب قانون الأمن القومي، لدعوته حكومات أجنبية لفرض عقوبات على هونغ كونغ والصين ردا على حملة القمع ضد نشطاء حركة الدفاع عن الديموقراطية في المدينة.

وعقدت المحكمة العليا الثلاثاء جلستها للبت في قضية الإفراج عنه بكفالة.

- "استثناء محدد" -

ويضمن النظام القضائي في هونغ كونغ الافراج بكفالة عن مرتكبي الجرائم غير العنيفة.

إلا أن التشريع الجديد يخالف هذا المنطق وينص على أن الإفراج "لا ينبغي منحه (...) ما لم يملك القاضي عناصر كافية تدفعه للاعتقاد بأن (المتهم) لن يستمر في ارتكاب أفعال تعرض الأمن القومي للخطر".

وأوقف لاي في كانون الأول/ديسمبر، ثم أطلق سراحه بعد أسبوع بكفالة بلغت قيمتها 10 ملايين دولار محلي (مليون يورو) ووفق شروط صارمة. وقد فرضت السلطات عليه الإقامة الجبرية ومنعته من الإدلاء بتصاريح علنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

بعد أيام قليلة، قررت أعلى هيئة قضائية في المدينة إعادة حبسه حتى جلسة هذا الأسبوع، بعدما طعنت النيابة بالحكم.

واقرت المحكمة، المؤلفة من خمسة قضاة، بصوابية الطعن في جلسة اليوم.

قال قضاة المحكمة العليا "يجب إلغاء قرار القاضي بالافراج عن المدعى عليه الافراج بكفالة" وأضافوا "في غضون ذلك، سيبقى المتهم رهن التوقيف".

ينص قانون الأمن القومي على قرار "يمنح استثناءً محددًا للقاعدة العامة المتعلقة بإطلاق سراح بكفالة ويضع قيودًا صارمة على طلبات الافراج بكفالة".

وأشار القضاة إلى أنه بوسع لاي أن يجدد طلبه للإفراج عنه أمام قاضي الدرجة الأولى، الذي سيتعين عليه أخذ رأيهم بالاعتبار.

- الغلبة لقانون الأمن القومي -

وكان خبراء قانون كثر يترقبون هذا القرار لمعرفة ما إذا كان القضاة في هونغ كونغ سيضمنون الدستور ويشكلون حاجزا أمام قانون الأمن.

وتعين على القضاة الموازنة بين القانون الذي فرضته بكين من جهة، والأعراف القضائية والحريات المنبثقة عن "القانون الأساسي"، الذي هو بمثابة دستور مصغر لهونغ كونغ

لكن يبدو أن قانون الأمن القومي، في نهاية المطاف، كانت له الغلبة على أي نص آخر.

ورحبت صحيفة "غلوبال تايمز" القومية الصينية في تغريدة بقرار المحكمة العليا، ووصفت لاي بأنه "انفصالي".

ويبدو أن دخول قانون الأمن القومي حيز التنفيذ شكل أهم نقطة تحول في العلاقة بين بكين وهونغ كونغ منذ العام 1997 مع إعادة المدينة إلى السيادة الصينية.

ويرى كثير من المراقبين أن هذا التشريع ينافي التعهد الذي اتخذ عند تخلي البريطانيين عن هونغ كونغ لصالح الصين، بمنح هذه المنطقة حكما ذاتيا واسعا، خصوصا في ما يتعلق بالمسائل القضائية، من خلال تجريمه بعض الآراء والغاء الضمانات القانونية بين هونغ كونغ والنظام القانوني المبهم والمسيّس في الصين القارية.

وأكد مسؤولون صينيون كبار ضرورة اجراء "إصلاح" للنظام القضائي في هونغ كونغ.

© 2021 AFP