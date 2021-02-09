سوبر بول: 96,4 مليون مشاهد تابعوا النهائي.. الأدنى منذ 14 عاماً

توم برايدي في مباراة سوبر بول في السابع من شباط/فبراير 2021

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نيويورك (أ ف ب)

تابع نهائي كأس "سوبر بول" لكرة القدم الاميركية الذي انتهى الاحد بفوز تامبا باي بيوكانيرز على كانساس سيتي تشيفس، 96,4 مليون مشاهد وهو أدنى معدل منذ عام 2014، مقابل تحطيم الرقم القياسي للمتابعة على منصات التدفق الرقمي.

وتراجعت أعداد المشاهدين بشكل ملحوظ هذا العام مقارنة مع نهائي الموسم الماضي الذي تابعه 102,3 مليون مشاهد.

واحتلت مباراة اخرى لكرة القدم الاميركية المركز الثاني في عدد المتابعة التلفزيونية في عام 2020، أما أول برنامج غير رياضي، وهو برنامج الالعاب المتلفز "المغني المقنّع"، فقد اكتفى بجذب 27 مليونا.

وعلى الرغم من الندية الكبيرة التي احاطت بنهائي هذا العام اذ جمعت النسخة الخامسة والخمسين بين أسطورة بيوكانيرز المخضرم توم برايدي (43 عاما) والشاب باتريك ماهومز (25 عاما) من الفريق المنافس والمرجح لخلافة الاوّل، إلا أن بيوكانيرز فاز بسهولة على حامل اللقب تشيفس بنتيجة 31-9.

ومن المرجح أن تكون الاجراءات المشددة للحدّ من انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة أرخت بظلالها على تجمع العائلات والاصدقاء في المنازل لحضور النهائي.

وأمام تضاءل أرقام المشاهدين، ارتفعت ارقام المشاهدة على منصات التدفق بحيث بات نهائي هذا العام الاكثر مشاهدة على الانترنت بمتوسط 5,7 ملايين مشاهد، بزيادة 65 بالمئة عن العام الماضي، وذلك بحسب بيان صادر عن شركة "سي بي أس" التابعة للمجموعة الإعلامية "فياكوم سي بي أس".

واعتمد اتحاد كرة القدم الاميركي أسلوب بث متعدد القنوات، ما سمح للعديد من المنصات ببث المباراة النهائية في وقت واحد على المواقع والتطبيقات المختلفة لشبكة "سي بي أس"، إضافة الى تطبيقات عدة على غرار "ياهو سبورتس"، "فيريزون ميديا"...

أحرز تامبا باي لقبه الثاني بعد عام 2003 علما بانه كان اول فريق يخوض نهائي "سوبر بول" على ملعبه "رايموند جيمس ستاديوم" الذي شهد حضور 25 ألف متفرج سُمح لهم بالتواجد على الرغم من الانتشار الكبير لفيروس كورونا في بلاد "العم سام".

وتُوّج برايدي بلقبه السابع (رقم قياسي) في مسيرته، علما أنه انضم الى تامبا باي العام الماضي بعد عقدين من الزمن امضاهما في صفوف نيو انغلند باتريوتس حيث احرز بصفوفه اللقب ست مرات.

كما اختير برايدي، الذي خاض النهائي العاشر له، أفضل لاعب في المباراة النهائية للمرة الخامسة في مسيرته.

© 2021 AFP