مسؤول حوثي يؤكد أن المتمردين سيوقفون هجماتهم على السعودية ما أن يوقف التحالف ضرباته

محمد حويس ا ف ب

مؤيديون للمتمردين اليمنيين خلال تجمع في صنعاء في 18 كانون الثاني/يناير 2021

إعلان اقرأ المزيد

صنعاء (أ ف ب)

أكد "وزير الخارجية" في حكومة المتمردين الحوثيين هشام شرف الثلاثاء من صنعاء أن هجمات المتمردين اليمنيين ضد السعودية والقوات الموالية للسلطة اليمنية ستتوقف عندما يوقف التحالف بقيادة الرياض ضرباته على اليمن.

وقال شرف في مؤتمر صحافي "أوجه رسالة اليوم للإدارة الأميركية الجديدة وللسعوديين: (عندما) تتوقف ضرباتكم عن الأراضي التي تسيطر عليها حكومة الإنقاذ الوطني، ستتوقف ضرباتنا نحوكم بشكل بسيط جداً".

وجاء كلام شرف أمام الصحافيين تعليقاً على إطلاق طائرات مسيرة أخيرا في اتجاه السعودية والمعارك بين المتمردين والقوات الحكومية في منطقة مأرب شرق صنعاء.

في هذا السياق، أكد أن المتمردين تدخلوا في هذه المنطقة ضد "تواجد إرهابي يرافق قوات الرئيس المستقيل (عبد ربه منصور) هادي".

وأوضح أن "بعد بدء المعارك في مأرب تدخل الطيران السعودي بقصف قواتنا (...) وجعلنا مضطرين للردّ".

وأعلن التحالف بقيادة السعودية في اليمن أنه اعترض الأحد والاثنين طائرتين مسيّرتين أُطلقتا من اليمن.

وكانت وزارة الخارجية الاميركية قالت الأحد إنها "منزعجة بشدة" من استمرار هجمات الحوثيين.

وأوردت الوزارة في بيان "ندعو الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات التي تطال المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن والتي لا تجلب إلا مزيدا من المعاناة للشعب اليمني".

ونفى شرف تورط المتمردين في الهجوم على مطار عدن في جنوب اليمن، بعيد وصول طائرة تقلّ أعضاء من حكومة هادي الجديدة. وطالب بإجراء تحقيق دولي "محايد" لمعرفة منفذي الاعتداء.

واتّهمت الحكومة اليمنية الحوثيين بتنفيذ الاعتداء الذي أسفر عن 26 قتيلاً مطلع كانون الثاني/يناير.

وأشار شرف إلى أنه لا يمكن تجاهل الحوثيين في أي عملية سلام في اليمن. وقال "أنصار الله (الذراع السياسية للمتمردين) هم طرف مهم جداً في عملية السلام".

ويسيطر الحوثيون الموالون لإيران على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من اليمن منذ 2014، ويخوضون معارك يومية منذ ستّ سنوات، في مواجهة قوات موالية للسلطة المعترف بها دوليا مدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية منذ آذار/مارس 2015.

© 2021 AFP