بطولة إسبانيا: مارسيلو يزيد محن ريال مدريد مع الإصابات

غابريال بويز ا ف ب/ا ف ب

البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد لحظة تعرضه الى اصابة في ربلة الساق اليسرى في المباراة المؤجلة من المرحلة الاولى من الدوري الاسباني ضد خيتافي في 9 شباط/فبراير 2021.

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مدريد (أ ف ب)

زاد المدافع البرازيلي مارسيلو محن ناديه ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، بانضمامه إلى القائمة الطويلة للغائبين عن صفوفه بسبب الإصابة بعدما أكد النادي الملكي الأربعاء إصابته في ربلة الساق اليسرى.

وارتفع عدد المصابين في لائحة الملكي إلى تسعة لاعبين حيث اضطر مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى استدعاء ستة لاعبين من فريق الشباب للتشكيلة التي تغلبت على خيتافي (2-صفر) الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى، وهي المباراة التي تعرض خلالها المدافع البرازيلي الى الاصابة وارغمته الى ترك الملعب في الشوط الثاني.

وبات مرجحاً غياب مارسيلو عن مباراة المضيف اتالانتا الايطالي في 24 شباط/فبراير الجاري في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي في بيان أنه "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا مارسيلو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق اليسرى".

ويعاني زيدان من غياب القائد سيرخيو راموس والبلجيكي إدين هازار ولوكاس فاسكيس وداني كارفاخال والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي إيدر ميليتاو وألفارو أودريوسولا والبرازيلي الاخر رودريغو بسبب الاصابة.

© 2021 AFP