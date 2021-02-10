كأس إسبانيا: إشبيلية يهزم برشلونة ويضع قدماً في النهائي

الكرواتي إيفان راكيتيتش (يسار) يحتفل مع زميله الفرنسي جول كونديه بتسجيله الهدف الثاني لإشبيلية في مرمى برشلونة في 10 شباط/فبراير 2021

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إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب)

وضع نادي إشبيلية قدماً في نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، عندما فاز بهدفين نظيفين على ضيفه برشلونة الاربعاء على ملعب رامون سانشيس بيسخوان في ذهاب الدور نصف النهائي للنسخة الـ119.

وسجل الفرنسي جول كونديه (25) ولاعب برشلونة السابق الكرواتي إيفان راكيتيتش (85) هدفي اشبيلية الذي بات قاب قوسين من تكرار إنجازه عام 2010 عندما أطاح ببرشلونة في الدور ثمن النهائي لكأس إسبانيا في طريقه إلى اللقب الخامس والأخير له عندما تغلب على أتلتيكو مدريد 2-صفر في المباراة النهائية.

ويلتقي الفريقان ايابا على ملعب كامب نو في الثالث من آذار/مارس المقبل.

© 2021 AFP